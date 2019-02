Osnabrück. "Ich dende also bin ich" - der Sprachakrobat und ex-"Neo Magazin Royale"- Rapper Dendemann gab am Mittwochabend ein Konzert im Hyde Park. Zwischen Hip Hop-Party und Gesellschaftsanalyse feierten mehr als 1000 Gäste den Hamburger Künstler und sein neues Album "Da nich für!".

Viele Konzerte der Tour sind ausverkauft, in Osnabrück konnte noch ein wenig nach oben justiert werden. Die Show musste vom Rosenhof in den Hyde Park verlegt werden, so groß war die Nachfrage. Kein Wunder: Kürzlich hat der Hamburger Rapper Dendemann mit "Da nich für!" ein langerwartetes Album veröffentlicht, das für viele Fans und Kritiker bereits zum Jahresbeginn als eine der besten Platten 2019 gehandelt wird. Es ist ein Abend im Zeichen des Rap ohne dicke Hose. Hier schläft niemand mit den Müttern des anderen - wahrscheinlich würde Dendemann ihnen auch eher über die Straße helfen, als sie zu beleidigen. Seine Musik besticht durch smarte Texte, kluge Reime, witzige Wortspiele und reflektierte Inhalte.

Publikum geht mit

Der Rapper spielt im Hyde Park alle Songs seines neuen Albums - es ist die "Da nich für!"-Tour und entsprechend werden diese Lieder auch in Szene gesetzt. Dafür, dass das Album zum Zeitpunkt des Konzerts erst seit anderthalb Wochen erschienen ist, kann das Publikum die Songs schon erstaunlich geschlossen mitsingen. Bei "Littbarski" etwa fordert Dendemann seine Fans dazu auf, Teile des Refrains für ihn zu übernehmen - das geht ziemlich problemlos. Auch zu Liedern wie "Wo ich wech bin", "Keine Parolen" oder "Alle Jubilare wieder" wird ausgelassen gefeiert. Die Arme des Publikums sind permanent in der Luft und wippen im Takt.





Dramaturgisches Highlight ist "Menschine", ein Song über Selbstausbeutung am Arbeitsplatz. Die Stimme der deutschen Schlagersängerin Su Kramer ertönt wie ein Mantra dramatisch durch den Club: "Wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben." Dendemann nutzt diesen kurzen Ausschnitt aus ihrem Lied "Nehmt euch doch einmal in die Arme (Beautiful)" als Sample für den Song. Die ohnehin fantastische Lichtshow erreicht ihren Höhepunkt. Dendemann rappt Sätze wie "Schraube um Schraube, Zahn um Zahn" und "Wenn die Leute wie Maschinen die Nacht durcharbeiten / Dann können sie auch so feiern und noch bis acht Uhr dableiben." Und wahrscheinlich sind die mehr als tausend Gäste im Publikum gerade ganz froh, Feierabend zu haben.

Ohne, dass Dendemann explizite Ansagen machen würde - generell lässt er sich nicht zu vielen davon hinreißen - ist das Konzert nicht bloß Party, sondern auch gesellschaftspolitischer Diskurs. "Schreit ,Nazis raus!‘, wenn ihr Helden seid", rappt er einmal. In "Müde" - samt Hildegard Knef-Sample - arbeitet sich der Musiker daran ab, müde von Sexismus und Rassismus zu sein. Im "Zauberland" geht es um die Flüchtlingskrise. "Keine Parolen" bemängelt wiederum die politische Haltungslosigkeit der Wohlstandsgesellschaft. "Wir fühlen uns mit uns eigentlich ganz wohl / Wir wollen keine Statements, keine Parolen."

Warten auf die Klassiker

So gut die neuen Songs angenommen werden, wartet das Publikum dennoch auf ein paar ältere Dendemann-Klassiker. Lieder wie etwa "Stumpf ist Trumpf" oder "Endlich Nichtschwimmer" schlagen auf ganz andere Weise ein als "Da nich für!" und werden lauthals mitgesungen. Fast zwei Stunden geht das Konzert, zur zweiten Zugabe kommt der Rapper mit seiner Band nochmal auf die Bühne. Es ertönt die Stimme von Heinz Erhardt, damit beginnt "Nochn Gedicht" - das letzte Lied von "Da nich für!" beendet auch das Konzert.



Wer genau hinschaut, erkennt in all dem etliche Referenzen. Dendemann zitiert und samplet sich quer durch die Pop-Kultur, von der Deutschpunkband Slime bis hin zu MIA. Ihm dabei zuzusehen, ist eine wahre Freude. Gerade im Vergleich zum Rapper Döll, der für Dendemann die Show eröffnete, bemerkt man seine Fertigkeiten am Mikrofon. Dendemann ist ebenso stimm- wie textsicher. Hier und da animiert er das Publikum, macht aber keine großen akrobatischen Stunts, sondern gibt sich auf der Bühne angenehm gelassen. Zum Schluss bedankt er sich beim Publikum für die gemeinsame Zeit. Aus der Menge schallt es - auf Wunsch des Rappers - "Da nich für!". Stimmiger kann der Abend nicht enden.