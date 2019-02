Osnabrück. Der Vorsitzende der Landesschiedskommission der Linken in Niedersachsen, Olaf Steggewentz, hat ein Parteiausschlussverfahren gegen Linken-Kreisfraktionschef Andreas Maurer und gegen Linken-Kreistagsmitglied Lars Büttner beantragt. Warum Maurer und Büttner den Antrag öffentlich machen und wie sie sich gegen die Vorwürfe wehren.

Der Osnabrücker Olaf Steggewentz bestätigte unserer Redaktion, dass er beantragte, Maurer und Büttner aus der Partei auszuschließen. Er wirft ihnen in dem Antrag vor, sich mit der Aufnahme des AfD-Kreistagsmitglieds Tanja Bojani in die Linke-Kreistagsfraktion im September „zutiefst parteischädigend“ verhalten zu haben.

Bojanis Fraktionswechsel spaltete die Partei

Die Aufforderung des Kreisverbands der Linken, Bojani wieder aus der Fraktion der Linken auszuschließen, hätten die beiden ignoriert. Zudem seien die Parteimitglieder vorab nicht über den Wechsel von Bojani, die die rechtspopulistische Fraktion erst eine Woche zuvor verlassen hatte, informiert worden. Mehrere Mitglieder hätten die Linke wegen der Aufnahme von Bojani verlassen.

Zudem sei die Fraktionsvorsitzende der Linken im Osnabrücker Stadtrat, Giesela Brandes-Steggewentz, die laut Olaf Steggewentz als Rednerin einer Gedenkveranstaltung für die Nazi-Opfer des Euthanasieprogrammes eingeladen worden war, wieder ausgeladen worden, nachdem Bojanis Wechsel zur Linken-Kreistagsfraktion bekannt wurde.

„Nicht mit denen“ auf ein Foto

Das Verhalten der beiden Kreistagsfraktionsmitglieder Maurer und Büttner konterkariere den Erfolg in der Stadt Osnabrück, dass die AfD-Ergebnisse hier zu den schlechtesten in Deutschland gehören. „Eine „ordnungsgemäße Parteiarbeit ist kaum mehr möglich, wenn Mitglieder nicht zur Regionalkonferenz fahren“, schreibt Steggewentz in dem Antrag auf Parteiausschluss gegen Büttner und Maurer. Viele Mitglieder blieben der Regionalkonferenz der Linken mit der Begründung fern, dass sie „mit denen nicht auf einem Zeitungsfoto zu sehen sein möchten“, denn das würde sie „diskreditieren“.

Ungewöhnliches Vorgehen eines Vorsitzenden der Landesschiedskommission

Steggewentz räumt in dem Antrag selbst ein, dass es „sicher ungewöhnlich ist, dass der Vorsitzende einer Landesschiedskommission selber einen solchen Antrag stellt“, auch wenn er dies nicht in dieser Funktion mache. Zu den Aufgaben einer Schiedskommission gehört es auch, über den Parteiausschluss von Mitgliedern zu entscheiden. Steggewentz fügt hinzu, dass er sich selbst auch für befangen erklären würde, wenn Anträge auf Parteiausschluss der beiden Mitglieder von anderen gestellt werden.

Dazu ist es mittlerweile offenbar gekommen, denn Maurer und Büttner sprechen von einem weiteren Antrag auf Parteiausschluss gegen sie, der neben kleineren Zusammenstellungen auch einen „107-seitigen verfassungsschutzähnlichen Bericht“ über Aktivitäten, Facebook-Einträge und privaten Mailverkehr beinhalte.

„Schnüffelaktion“ empört Maurer und Büttner

Um sich gegen die Vorwürfe zu wehren, hatten Maurer und Büttner unsere Redaktion und andere Medien ins Kreishaus eingeladen. Maurer zeigte sich empört: „Das sind Stasi-Methoden, die wir nicht dulden können.“ Daher habe er beantragt, dass der Landesvorstand der Linken sich am Samstag „mit dieser Schnüffelaktion befasst“. Insbesondere über das Kreistagsmitglied Büttner seien private Informationen bis ins Jahr 2014 zusammengestellt worden. Büttner zeigte sich enttäuscht, dass Facebook-Einträge von ihm dokumentiert wurden, auf denen er im Garten vor einem Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft die Deutschland-Flagge hisse.

Distanziert sich der Landesverband der Linken?

„Mir fehlen einfach die Worte, wenn die eigenen Genossen auf diese Art und Weise versuchen, mich in die rechte Ecke zu drängen.“ Wenn dann auch noch der Vorsitzende der Landesschiedskommission einen Antrag auf Parteiausschluss stelle und Stimmung gegen Parteimitlieder mache, sei das „ziemlich skurril und ungewöhnlich“. Maurer und Büttner fordern den Parteivorstand der Linken im Landesverband Niedersachsen auf, „sich von einem derartigen Verhalten klar zu distanzieren“.