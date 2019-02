Eine Reise um die Welt unternimmt die Schattenshow „Moving Shadows“ am Sonntag in Osnabrück. Foto: Manfred Linke

Osnabrück. Es ist schon erstaunlich, was sich aus den Schatten von Menschen alles machen lässt. Diese Vielfalt bringt die Show „Moving Shadows“ am Sonntag, 17. Februar, in den Rosenhof in Osnabrück.