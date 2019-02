Kabarettist Timo Wopp in der Lagerhalle in Osnabrück CC-Editor öffnen

Auf der Suche: Kabarettist Timo Wopp kommt am Donnerstag nach Osnabrück. Foto: Knut Gminder

Osnabrück. Timo Wopp ist professioneller Jongleur und war der erste Deutsche aus dieser Sparte, der beim Cirque du Soleil mitwirkte. Aus ihm hätte also was Anständiges werden können. Aber er wurde Kabarettist. In dieser Eigenschaft kommt er am Donnerstag, 14. Februar, in die Lagerhalle in Osnabrück und zeigt sein neues Programm „Auf der Suche nach dem verlorenen Witz“.