Osnabrück. Zwischen Mary Wigmans „Die Feier“ und Mauro de Candias „Bolero“ ist Edward Clugs „Handman“ zu sehen im neuen Tanzabend „Bauhaus/Bolero“. Was trägt sein Stück zum Bauhausthema bei? Ein Blick in eine Probe und ein Gespräch.

Ganz im Zeichen des Bauhauses steht der neue Tanzabend „Bauhaus/Bolero“ im Theater. Er ist dreiteilig und besteht aus einer Rekonstruktion von Mary Wigmans Choreografie „Die Feier“ von 1921, die das bewährte und versierte Team Henrietta Horn und Susan Barnett als nunmehr dritte Wigman-Choreografie für das Theater Osnabrück rekonstruiert.

„Handman“ fürs NDT

Dazu kommt die Auseinandersetzung von Osnabrücks Tanzchef Mauro de Candia mit Maurice Ravels „Bolero“ und dessen zeitlicher (1928) und struktureller Nähe zum Bauhaus (wir berichteten). Als dritten Teil steuert Gastchoreograf Edward Clug, künstlerischer Leiter des slowenischen Nationaltheaters in Maribor, sein Tanzstück „Handman“ bei. 2015 hat er die Choreografie für das berühmte Nederlands Dans Theater (NDT) geschaffen. Clug hat auch für das Stuttgarter Ballett, das Zürcher Ballett, das Royal Ballet of Flanders und andere Kompanien weltweit gearbeitet.

Überraschende Momente

„Handman“, erklärt er im Gespräch am Rande einer Probe im Großen Haus, will nun nicht den Bauhaus-Stil für die Gegenwart definieren. Es geht ihm um die Atmosphäre, den Geschmack, die Farben die Zeit. Und um das Unvorhersehbare, das Moment der Überraschung. Hände spielen eine auffallende Rolle in der sehr temporeichen Choreografie, das zeigt der Blick in eine Probe auf der Bühne des Großen Hauses.

Hände drücken den Kopf eines Tänzers so, dass er und seine Mittänzer wie Dominosteine rückwärts umfallen. Ein energischer weiblicher Griff unter sein Kinn hebt ihn aber sogleich wieder in die Höhe.

Zwei Tänzer gehen Hand in Hand, bis einer der Tänzer, unangenehm berührt, seine Hand wegzieht. Schließlich schnappt ein Riesenmaul aus verschränkten Armen nach der Hand des anderen und zieht den vor Schmerz jammernden Tänzer ins Abseits. Da ist wohl etwas gründlich schiefgegangen in der Kommunikation.

Nicht nur Hände sorgen für Überraschungen, denn Clugs Bewegungsfantasie ist enorm. Eine Menge Aggression scheint in dieser wahrhaft übergriffigen Choreografie mitzuwirken, aber auch viel Humor.

Spielerische Aspekte

In bester Bauhaus-Tradition sieht Clug den spielerischen Aspekt von "Handman", mit dem etwa auch der Bauhaus-Künstler Oskar Schlemmer zu Werke gegangen ist. So liegen alle Tänzer einmal auf dem Bauch und recken Arme und Beine von sich wie Fallschirmspringer im freien Fall. Wenn sie dann die Arme dazu bewegen, sehen sie aus, als flögen sie.

Ganz wichtig ist Clug die verspielte Musik, die Milko Lazar eigens für „Handman“ komponiert hat. Minimalistisch klingt sie und bringt aus dem scheinbar immer gleichen Material kleine und – wen wundert’s – überraschende Variationen hervor.

Die Bühne wird leer sein, aber das Licht spielt eine Rolle für den Raum. Und Wasser: Die Reflexionen einer Wasserfläche zaubern einen pulsierenden Rhythmus, der sich mit Tanz und Musik verbindet und mit dem Tanz möglichst zu einem Gesamtbild verschmelzen soll.