Die Osnabrücker Autobesitzer haben es selbst in der Hand

Osnabrück. Die Osnabrücker Polizei steht den Teiledieben ziemlich machtlos gegenüber. Besorgte Autobesitzer können sich aber auch selbst vor einem Einbruch schützen.

Hochwertige Autos stehen verlockend ungeschützt an Osnabrücks Straßen. Professionelle Banden nutzen offenbar aus und bedienen sich wie an einem öffentlichen Teilelager – allerdings ohne je dafür zu bezahlen. Geschnappt und verurteilt werden sie in der Regel nämlich nicht.

Es dürfte für viele Autobesitzer erschrecken, wie wenig die Polizei gegen die Teilediebe ausrichten kann. Aber erstens ist die Polizei personell kaum in der Lage, die potenziellen Tatorte zu überwachen. Zweitens gehen die Täter als Team vor: Dem einzelnen Glied in der Kette ist oft kein größeres Vergehen nachzuweisen. Drittens ist der Teilediebstahl kein regionales, sondern ein deutsches oder sogar europäisches Problem – die Polizei vor Ort ist auf die Ermittlungen der Kollegen angewiesen.

Autobesitzer müssen selbst aktiv werden, um ihre Wagen zu schützen. Ein Weg wäre, einen sicheren Stellplatz für dafür zu finden. Aber gerade am Westerberg, wo die Diebe besonders häufig zuschlagen, sind Garagen rar. Stattdessen lohnt es sich, schon beim Autokauf in die Sicherheit zu investieren. Eine Diebstahlwarnanlage schreckt die Langfinger ab, das bestätigen Osnabrücker Werkstätten. Autos, in denen das kleine rote Lämpchen blinkt, werden nur selten aufgebrochen.