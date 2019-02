Osnabrück. Bisher sieht es in der Zenit-Boulderhalle in Osnabrück noch nicht wie in einer Party-Location aus. Bis Samstagabend, 9. Februar, soll sich das aber ändern: Dann lädt das Team rund um die Geschäftsführer Michael Pazzini und Henning Gerwing zur großen Boulder-Nacht mit Neonparty. Frei nach dem Motto: Klettern und tanzen, bis der Morgen graut.

„Am Freitag bauen wir hier alles um. Die Halle wird kaum wiederzuerkennen sein“, kündigt der stellvertretende Geschäftsführer Henning Gerwing an. Mit Tüchern, bunten Schnüren und jeder Menge anderer fluoreszierender Deko und Designkunst soll sich die sonst eher schlicht gehaltene Kletterhalle an der Dammstraße in eine kreischend bunte Neonwelt verwandeln. Das ist immer eine ganz besondere Atmosphäre“, weiß Chef Michael Pazzini und erklärt weiter: „Normalerweise klettert man ja tagsüber, selten nachts und eigentlich nie, wenn alles um einen herum bunt leuchtet.“ So könne man den Sport noch mal ganz anders erleben, findet sein Kollege Gerwing.

Die Inspiration zur Neonparty holten sich die beiden Kletterer aus einer anderen Boulderhalle. „Dort haben wir gesehen, dass die Klettergriffe im Schwarzlicht leuchten. Da war direkt klar, dass wir daraus mal etwas machen müssen,“ erinnert sich Pazzini.

Damit am Samstag nicht einfach nur bei Schwarzlicht geklettert wird und sonst alles beim Alten bleibt, haben sich Pazzini und Gerwing einiges vorgenommen. „Zusätzlich zur Deko werden wir auch noch ganz neue Routen an die Wände schrauben und die neonfarbenen Griffe richtig cool in Szene setzen“, verrät Gerwing und verspricht: „Aber nicht zu schwer. Da wird für jeden etwas dabei sein.“ Und damit wirklich jeder und alles in Neon erstrahlt, erwarte die Gäste auch noch die ein oder andere Schminkecke, wo man sich entweder das Gesicht schminken lassen oder sich im Body Painting versuchen kann. Das sei auch schon bei den ersten beiden Ausgaben der Party 2014 und 2016 gut angekommen.

Da die Vorbereitungen sehr aufwendig sind, habe man sich entschlossen, die Neonparty nur alle zwei Jahre anzubieten. Eigentlich hätte damit die dritte Ausgabe der bunten Sause schon im vergangenen Herbst steigen sollen, musste dann aber aufgrund dringender Umbaumaßnahmen ausfallen. Umso mehr freuen sich die beiden, dass jetzt alles klappt.

Los geht es um 20 Uhr. Für alle, die nur tanzen und feiern wollen, ist der Eintritt frei. Kletterer zahlen 10 Euro (Boulder-Abo-Kunden: 5 Euro). Für den richtigen Sound sorgen dabei mehrere DJ-Sets, die von Punk über Gitarrenrock bis hin zu House und Techno alles mögliche im Gepäck haben werden.

Selbst klettern wollen die beiden Herren der Halle Samstagnacht übrigens nicht: „Das ist mir dann zu wuselig“, sagt Gerwing und lacht. Den Platz an der Wand überlasse er lieber den Gästen. Die können dafür so lange klettern und feiern, wie sie Lust haben.

Bouldernacht mit Neonparty, Zenit-Boulderhalle Osnabrück, Samstag, 9. Februar, Start 20 Uhr, Eintritt frei bzw. 10 Euro für Kletterer (5 Euro für Boulder-Abo-Kunden)