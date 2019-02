Freuen sich über die Summe von 13.799 Euro: (von links) Johanna Pohlmann, Victor Thiele, Michael Ollefs (Orgelfreunde), Jörg Lindemann (Diakon Petrusgemeinde), Judith Schwerdtfeger, Franziska Breitschaft (Lehrerin in der Ursulaschule) und Elisa Kruckemeyer. Foto: Luisa Kiskemper

Osnabrück. Wie der Geruch von gebrannten Mandeln und viele Lichter gehören auch die Orgelfreunde zur Vorweihnachtszeit in die Osnabrücker Einkaufszone. 13.799 Euro an Spenden haben sie insgesamt gesammelt. Die Summe wird dieses Jahr an das Projekt "Jedes Kind braucht einen Engel" von der Petrusgemeinde gespendet.