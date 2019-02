Osnabrück. Zwischen Osnabrück und Münster fahren ab Dezember 2019 Nahverkehrszüge im Halbstundentakt. Doch im Gegensatz zur Teuto-Bahn (RB 66) macht der neue Rhein-Haard-Express (RE 2) unterwegs nicht immer und überall Station. Wir verraten, wann welche Linie wo halten soll.

Bislang verkehrt der Regionalexpress RE 2 lediglich in Nordrhein-Westfalen. Ab Dezember 2019 jedoch wird er zwischen Düsseldorf und Münster durch Auslassen von sechs Halten beschleunigt und dann bis nach Osnabrück im Stundentakt verlängert. Damit entsteht von Osnabrück eine schnelle, direkte Nahverkehrsverbindung in Metropolen an Rhein und Ruhr. Der Flughafen Düsseldorf beispielsweise ist künftig mit dem RE 2 in weniger als Stunden erreichbar.

Ergänzt wird das Angebot zwischen Osnabrück und Münster durch stündlich verkehrende Züge der Regionalbahn-Linie RB 66, so dass sich zusammen mit dem RE 2 (ab 2029 RRX 7) etwa ein Halbstundentakt ganztägig und an allen Wochentagen ergibt.



Bessere Anschlüsse in Osnabrück

Allerdings soll der Regionalexpress aufgrund vergleichsweise schwacher Nachfrage den Bahnhof Natrup-Hagen nur alle zwei Stunden bedienen. Gleiches gilt – mit leichten Einschränkungen – auch für Kattenvenne. Indem der Zug dort seltener hält als an den übrigen Zwischenstationen auf dem länderübergreifenden Abschnitt (Hasbergen, Lengerich, Ostbevern, Westbevern), werde in Osnabrück "die Anschlusssituation deutlich verbessert", betont die niedersächsische Landesregierung in einer bislang unveröffentlichten, unserer Redaktion vorliegenden Antwort auf eine Kleine Anfrage des Glandorfer Landtagsabgeordneten Martin Bäumer (CDU). Konkret stelle der RE 2 in Osnabrück gute Anschlüsse an die RE-Züge nach Bremen und in Richtung Minden/Hannover her, außerdem an Züge nach Vechta.

Nachteile für wenige Fahrgäste

"Von Nachteilen sind nur ca. 0,9 Prozent aller Reisenden der RB 66 betroffen", stellt die Landesregierung fest und meint damit "wenige Fahrgäste in Natrup-Hagen und Kattenvenne", wo künftig halbstündliche Verbindungen zu Hauptverkehrszeiten ganz oder teilweise wegfallen. Hingegen werde das Angebot "für die weit überwiegende Mehrzahl der Fahrgäste" deutlich attraktiver. Mehr als die Hälfte der Bahnreisenden fahre heute direkt zwischen Osnabrück und Münster und profitiere von den Verbesserungen unmittelbar.

Und so soll der gemeinsame Fahrplan von RE 2 und RB 66 nach Stand der Dinge ab Dezember 2019 aussehen:





