In die Kasse gegriffen? Beamter der Stadt Osnabrück vor Gericht

Stadthaus. Foto: Joachim Dierks

Osnabrück. Ein Mitarbeiter der Osnabrücker Kfz-Zulassungsstelle steht am kommenden Mittwoch vor Gericht, weil er in die Kasse gegriffen und fast 60.000 Euro gestohlen haben soll. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wirft dem heute 57-Jährigen gewerbsmäßigen Diebstahl in 86 Fällen vor.