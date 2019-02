Osnabrück. Wer am Dienstag erst kurz vor Beginn von „Singen mit Martin Gehrmann“ in den Spitzboden der Lagerhalle kommt, wurde überrascht: Fast jeder Platz war belegt.

Der Einladung, bei einem Glas Wein einen Liederabend mit Schlagern, Volksliedern und Chansons zu verbringen, waren knapp 100 Gäste gefolgt. Gerechnet hatte Martin Gehrmann im Vorfeld mit etwa dreißig. Sichtlich froh über den großen Zuspruch, aber auch etwas nervös, erklärte der Musiker zu Beginn scherzend die „Regeln“: „Wir machen hier kein Rudelsingen. Sie dürfen auch einfach nur zuhören, wenn Sie möchten oder ein Lied mal nicht kennen.“





Die meisten Lieder waren dem überwiegend silberhaarigen Publikum jedoch bestens bekannt. „Die Gedanken sind frei“, „Bella Ciao“, „Griechischer Wein“, „Mein Freund der Baum“, „Champs Élysée“ – die Auswahl verzückte, die Gäste sangen dank Leinwand textsicher mit und äußerten vor der Pause begeistert ihre Musikwünsche. Diese will Gehrmann bei der nächsten Ausgabe am Donnerstag, 28. März, spielen.





Trotz guter Stimmung ging die erste Hälfte des Abends nicht ganz reibungslos über die Bühne. Da er nicht mit so vielen Gästen gerechnet hatte, ging Martin Gehrmann zunächst unverstärkt in den Abend. In der hinteren Hälfte des Raumes war es daher schwierig, seinen Anekdoten zu folgen. Unruhe machte sich breit. Auch, dass sich Gehrmann während des Singens zunächst eher am dunklen Bühnenrand aufhielt, kam bei einigen Gästen nicht an: „Wir können ihn ja gar nicht sehen“, hörte man nach den ersten Stücken aus dem Publikum. Der Zeremonienmeister zeigte sich aber kritikfähig und sorgte noch während der Pause für Abhilfe. Ausgestattet mit Mikrofon und ins beste Licht gerückt, führte Gehrmann die Premiere seiner Veranstaltung schließlich mit einer runden zweiten Programmhälfte erfolgreich zum Finale.