Osnabrück . Letztes Jahr beschloss der Osnabrücker Rat, beim Winterdienst die Belange der Radfahrer stärker zu berücksichtigen. Die ersten Schneefälle haben gezeigt: Das klappt nur teilweise.

Laut Ratsbeschluss sollte der Schnee auf den Straßen künftig zur linken statt zur rechten Seite geräumt werden – also nicht mehr dorthin, wo Radfahrer unterwegs sind, sondern in die Fahrbahnmitte. Viel geschneit hat es in diesem Winter zwar noch nicht – aber wenn, dann hat das neue Prinzip bislang noch nicht überall funktioniert. Nach den Schneefällen der vergangenen Woche etwa blieb der von der Fahrbahn gefegte Schnee vielerorts auf den Radwegen liegen, nicht selten angereichert mit Schmutz und herabgefallenen Zweigen wie etwa auf dem „schnellen“ Abschnitt des Kurt-Schumacher-Damms. Manche Stellen waren für Radler kaum befahrbar.



Der ADFC-Vorsitzende Uwe Schmidt beobachtete zudem, dass manche Straßenabschnitte vom Winterdienst ausgespart wurden. So werde zum Beispiel die Brücke an der Hamburger Straße nur „ganz, ganz selten“ geräumt.

Was sagen die Osnabrücker Service-Betriebe?

Die Reaktion des Osnabrücker Service-Betriebes (OSB) auf eine Anfrage unserer Redaktion fällt knapp aus. Beim Neuschnee am vergangenen Wochenende sei der Kurt-Schuhmacher-Damm inklusive der Radwege morgens um 8 Uhr geräumt und gestreut worden, versichert die OSB-Sprecherin Katrin Hoffmann. Wenn aber nur wenig Verkehr auf den Radwegen unterwegs sei, schmelze der Schnee dort trotz Salzgut-Streuung langsamer.

Was aber passiert, wenn der Schnee von der Straße einfach auf die Schutzstreifen für Radler geräumt wird? Dann bleibt es nicht aus, dass Velofahrer auf die Fahrbahn oder den Gehweg ausweichen, womit sie entweder sich selbst oder die Fußgänger gefährden.

Tendenz positiv

Uwe Schmidt vom ADFC stellt aber eine insgesamt positive Entwicklung fest. Die Planänderung scheint seiner Beobachtung nach vermehrt in die Praxis umgesetzt zu werden. Und dabei fällt eine neue Entwicklung auf, wie OSB-Sprecherin Hoffmann erläutert: Statt des bisher verwendeten Splitts werde vermehrt umwelt- und radfreundlicherer Blähton auf Hochbord-Radwege gestreut.