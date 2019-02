Osnabrück. Es sind beeindruckende Zahlen: Ende Mai beginnt in Osnabrück das 6. Deutsche Musikfest. Da die Stadt für die vier Tage schon ausgebucht ist, müssen Tausende Teilnehmer in die nordrhein-westfälischen Städte Münster und Bielefeld ausweichen. Die Zahlen im Detail.

Vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 findet das Musikfest an der Hase statt. Knapp 15.000 Teilnehmer und 150.000 bis 250.000 Besucher werden in Osnabrück erwartet. Ende vergangenen Jahres endete die offizielle Anmeldefrist zur Teilnahme am größten Laienmusikspektakel der Bundesvereinigung deutscher Musikverbände (BDMV) in Deutschland.

Am Donnerstag, 14. Februar, informiert die Verwaltung den Kulturauschuss über den Sachstand zum Fest. Die Zahlen von Fachbereichsleiterin Patricia Mersinger haben es in sich.

Dem Fachbereich Kultur zufolge haben sich 14.500 Teilnehmer und 302 Orchester angemeldet. 122 Orchester bleiben über die gesamten vier Tage. Ein Großteil der Teilnehmer muss auch irgendwo unterkommen. 5100 Personen sind für insgesamt 11.650 Übernachtungen in Gemeinschaftsunterkünften wie Turnhallen angemeldet. Die Kontingente der Hotels sind längst ausgeschöpft. Daher reichen die Buchungen bis nach Münster und Bielefeld, wo 6000 Teilnehmer unterkommen.

700 Konzerte und Wettbewerbsauftritte soll es an voraussichtlich 30 Orten geben (In- und Outdoor; Stand: 8. Januar 2019). Abseits der Konzerte gibt es etwa Dirigenten- und Konzertwettbewerbe. Die Spielleute tragen zudem die Deutsche Meisterschaft in Osnabrück in verschiedenen Kategorien bzw. Altersklassen aus.

Das Ganze kostet natürlich auch Geld: In der Summe werden 1,1 Millionen Euro veranschlagt, die Finanzierung gilt als gesichert. Unterstützung unterhält der Veranstalter BDMV von verschiedenen Stellen: 200.000 Euro lässt der Bund springen, 100.000 Euro das Land Niedersachsen. Stadt und Landkreis Osnabrück geben jeweils 50.000 Euro, die Sparkassenstiftung weitere 60.000.

Was gibt es abseits der Zahlen noch Wichtiges? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Schirmherrschaft zugesagt. Er wird zum Abschlusskonzert erwartet. Der NDR soll das Konzert live übertragen.

Selbstredend benötigt ein Fest mit so vielen Gästen ein Sicherheitskonzept. Die BDMV beauftragte das Osnabrücker Unternehmen Mischke & Schneidereit Brandschutzplanung mit der Erstellung des Konzepts. Mitarbeiter der Stadt, Polizei und Feuerwehr kommen ebenfalls regelmäßig zu Beratungen zusammen. Sie sprechen zudem über Themen wie die Verkehrslenkung und Verpflegung der Teilnehmer.

Und wie sieht ein solches Musikfest aus? Hier sehen Sie jede Menge Blas-,Marsch- und Spielleutemusik, aufgezeichnet vom MDR beim vergangenen Musikfest in Chemnitz:

Wie lange gibt es das Deutsche Musikfest schon? 1989 fand das erste Musikfest in Trier statt. Damals hatte es noch Deutsches Bundesmusikfest geheißen. Es wird alle sechs Jahre veranstaltet: 1995 in Münster, 2001 fand es das letzte Mal unter diesen Namen in Friedrichshafen statt. Nach der Umbenennung in Deutsches Musikfest folgten Würzburg (2007) und Chemnitz (2013). Nach Chemnitz waren rund 15.000 Musiker gekommen.

Das Programm des Musikfestes in Osnabrück ist auf der Internetseite www.deutsches-musikfest.de/programm zu finden.