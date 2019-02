Osnabrück. Für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Osnabrücker Rehmstraße geht eine entbehrungsreiche Zeit zu Ende: Nach fast drei Wochen ohne Storm können sie heute Abend zum ersten Mal wieder in ihren eigenen vier Wänden duschen, kochen und fernsehen.

"Dani, hast du es schon gemerkt? Es wird langsam wieder warm!" Diese wenigen Worte, gesagt von einer Nachbarin zu anderen, haben an der Rehmstraße 121 heute ein besonderes Gewicht. Die ältere Dame, die sie ausspricht, tritt mit Winterjacke und Mütze aus dem Haus und steckt eine kleine Taschenlampe in ihre Handtasche. Dani, das ist Daniela Gallien, die gerade vom Gassigehen mit ihrer Hündin Gina nach Hause kommt. In den letzten Tagen war sie so etwas wie die inoffizielle Sprecherin der Mieter des Mehrfamilienhauses. Sie zahllose Anfragen der Presse beantwortet. Mit Erfolg.

Wasserschaden als Ursache für Stromausfall

Die Anwohner der Rehmstraße hatten seit dem 16. Januar keinen Strom mehr. An dem Morgen hatte ein Wasserschaden die Elektronik beschädigt. Die Berufsfeuerwehr Osnabrück vermeldete damals, dass der Keller vermutlich in Folge eines Rohrbruch einen halben Meter tief unter Wasser gestanden habe. Dadurch habe es eine elektrische Verpuffung gegeben, in deren Folge der Strom im kompletten Haus durch die Stadtwerke abgestellt werden musste. Für die Bewohner bedeutete das: kein elektrisches Licht, kein warmes Wasser und keine Heizung, und das über drei Wochen.

Der Hausflur, durch den Gallien ihre Gäste an diesem Dienstagnachmittag in ihre Wohnung führt, ist zwar immer noch dunkel.



Doch durch die angelehnte Kellertür dringt schon ein Spalt Licht. "Da unten wird noch fleißig geschraubt", sagt Gallien. Ein paar Schritte weiter öffnet sie ihre eigene Wohnungstür. Drinnen ist es hell, stumm läuft der Fernseher und in der Küche dreht sich die Trommel der Waschmaschine.



Daniela Gallien hat in ihrer Wohnung wieder Strom. Dass es dazu kommen würde, hätte sie zwischenzeitlich kaum mehr zu Träumen gewagt. Zuerst konnten sich die Eigentümer der Wohnungen nicht auf eine Reparaturfirma einigen. Dann sollte das Gutachten einer Versicherung abgewartet werden, die für den Schaden hätte aufkommen sollen. Als diese sich dann weigerte, befürchteten die Bewohner schon, dass sich die Entscheidungsfindung noch weiter verzögern könnte.



Öffentlicher Druck bringt den Durchbruch

Doch nachdem unsere Redaktion auf den Fall aufmerksam gemacht hatte, berichteten auch überregionale Medien über das Haus an der Rehmstraße – darunter Bild, Süddeutsche, NDR, RTL und Sat1. Daniela Gallien stellte sich für sie alle als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Der Druck der Öffentlichkeit bewog die Eigentümer der Wohnungen offenbar letztendlich dazu, eine geplante Versammlung vorzuziehen und noch am selben Abend einen Reparaturauftrag an einen Elektroninstallationsdienst aus Georgsmarienhütte zu vergeben.

Am letzten Donnerstag haben die Arbeiten im Keller des Mehrfamilienhauses begonnen, bereits am Wochenende hatten Klingel und Flurlicht zwischenzeitlich wieder funktioniert. Zuletzt mussten die Handwerker noch einmal in jede einzelne Wohnung, um die Leitungen auf Feuchtigkeit zu überprüfen. Gegen halb elf Uhr am Morgen war es dann soweit: Die Handwerker drückten einen Lichtschalter, und in der Wohnung von Daniela Gallien brannte wieder elektrisches Licht.



"Als sie das zuerst oben in der ersten Wohnung gemacht haben, habe ich gesagt: 'Macht bloß das Licht wieder aus! Wir sind das gar nicht mehr gewöhnt.'" Daniela Gallien

An die Kälte im Haus könne man sich allerdings nicht gewöhnen, sagen Daniela Gallien und ihre Nachbarn unisono. Zuletzt haben nur noch sechs bis acht Bewohner in dem Haus an der Rehmstraße ausgeharrt.

Viele der Bewohner sich bei den winterlichen Temperaturen erkältet. Auch Galliens Hündin Gina hüstelt seit einigen Tagen, sie trägt ein Strickjäckchen und nimmt Hustensaft. Die Tierarztrechnung und die Kaufbelege für zwei mobile Öfen will Daniela Gallien ihrem Anwalt übergeben. Er soll für sie die Kosten bei ihrer Vermieterin einklagen. Außerdem will Gallien eine hunderprozentige Mietminderung für den Januar und die ersten Tage des Februars durchsetzen und Schadenersatzansprüche stellen.

Heute Abend ist Daniela Gallien aber erst einmal froh, dass die drei Wochen ohne Strom vorbei sind.