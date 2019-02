Osnabrück. Dass die Männer bei der Osnabrücker Mahlzeit unter sich bleiben, ist gerade Gegenstand emotionaler Diskussionen. Was sagen eigentlich die Frauen dazu, die dem Vorstand des VVO angehören? Annette Niermann, Mechthild Möllenkamp und Heidrun Derks sehen die Sache sehr gelassen.

Vor zehn Jahren hat Annette Niermann noch einen Leserbrief geschrieben und die Diskriminierung der Frauen beklagt, die bei der großen Grünkohlrunde in der Stadthalle nicht willkommen sind. Heute sitzt sie als Bürgermeisterin von Bad Iburg im Vorstand des Verkehrsvereins Osnabrück Stadt und Land (VVO), der das Großereignis Jahr für Jahr organisiert. Aber eine Palastrevolution anzuzetteln liegt ihr fern. Und dass sich eine Frau mit einer Klage den Weg in die Veranstaltung erkämpft, hält sie für abwegig: "Damit wird nichts erreicht – außer viel Ärger".

Niermann äußert sogar ein gewisses Verständnis dafür, dass sich die Osnabrücker Mahlzeit als reiner Männertreff zu einer Traditionsveranstaltung entwickelt hat. "Aber ich finde es besser, wenn man gemeinsam feiert", fügt sie hinzu. Deshalb wäre es an der Zeit, ein neues Format zu entwickeln. Dafür will sie sich auch gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung stellen.

Als Beisitzerin im Vorstand ist es ihr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Osnabrücker Mahlzeit nicht die einzige Veranstaltung des VVO ist. Es gebe eine große Übereinstimmung im Bestreben, die Kultur und das regionale Selbstbewusstsein in Stadt und Land zu fördern. Und viele "tolle Leute", die sich dafür engagierten. Leider aber zu wenig Frauen. Aber damit spiegele sich der Mangel an Frauen in Führungspositionen wieder.

Die meisten Posten im VVO-Vorstand sind Funktionsämter. Wer an die Spitze des Handels- und Dienstleistungsverbandes Osnabrück gewählt wird, rückt automatisch in den Vorstand des Verkehrsvereins auf. So ist Präsidentin Mechthild Möllenkamp eine von drei Frauen in der männlich dominierten Führungsriege des VVO. Die Inhaberin mehrerer Edeka-Märkte bekennt, dass sie gar keine Ambitionen habe, die Eintracht der Männer zu stören. Und mit Frauen, meint sie, würde aus der Osnabrücker Mahlzeit eine andere Veranstaltung.

Möllenkamp weist darauf hin, dass es mit der Spargel-Sommermahlzeit für Frauen nicht nur eine Alternative zum Grünkohl gibt, sondern auch jeweils ein inhaltliches Thema mit weiblichem Bezug. Einziger Nachteil sei, dass wegen der deutlich geringeren Teilnehmerzahl weniger Geld für wohltätige Zwecke in die Kasse komme. Aber das lasse sich vielleicht noch steigern.

Die dritte Frau im VVO-Vorstand hat ebenfalls keine Ambitionen, die Osnabrücker Mahlzeit für Frauen zu öffnen. Heidrun Derks, die Leiterin des Varusschlacht-Museums in Kalkriese, ist überzeugt: "Da geschieht nichts, wofür man die Männer beneiden müsste!" In ihrem Umfeld, so bekennt sie, gebe es wenig Frauen, die sich darüber beklagen, dass sie nicht teilnehmen dürfen. Und dass es für die Männer seit 65 Jahren Tradition ist, unter ihresgleichen zu feiern, findet sie nicht anstößig, im Gegenteil: "Wenn man bei jeder Tradition fragt, ob sie noch zeitgemäß ist, gibt es keine Traditionen mehr".

