Osnabrück Die nordrhein-westfälische Straßenbaubehörde, kurz Straßen.NRW, sperrt von Freitagabend, 8. Februar, bis Montagmorgen, 11. Februar, die A1 im Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück.

Eine Umleitung ab dem Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück für die Fahrtrichtung Bremen (A1) über die A-30-Anschlussstelle Hasbergen ist laut NRW-Behörde eingerichtet. Die Fahrtrichtung Dortmund wird über die A-30-Anschlussstelle Lotte geführt. Die Abfahrt von der A30 aus Amsterdam auf die A1 in Richtung Bremen wird über die Anschlussstelle Hasbergen umgeleitet.

Der Verkehr der A30 aus Hannover auf die A1 in Richtung Dortmund wird über die A-30-Anschlussstelle Lotte umgeleitet. Ab Sonntagmorgen, 10. Februar, 6 Uhr, kann der Verkehr in Richtung Dortmund die A1 wieder durchgehend befahren. In der Fahrtrichtung Bremen bleibt die Sperrung bis Montag, 5 Uhr, bestehen. Straßen.NRW legt laut Mitteilung an dem Wochenende Fertigteile für eine Brückenplatte im Autobahnkreuz auf.