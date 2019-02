Verwaltung entsorgt AfD im Abfallwirtschaftsbetrieb

Osnabrück. Auch wenn man es nicht wahrhaben möchte, die AfD ist eine demokratisch legitimierte Partei und hat damit ein Anrecht auf eine Unterkunft für ihre Parteitage, die ihr notfalls die Kommune zur Verfügung stellen muss. Das ist bitter aber nicht zu ändern.

Wenden wir uns also den positiven Dingen zu und davon gibt es einige. Offensichtlich finden die Rechtspopulisten in dieser Stadt nicht einmal ein Hinterzimmer in irgendeiner Kneipe, in der sie ihren Kreisparteitag abhalten können. Danke dafür an Osnabrücks Gastronomen, Hoteliers, Saalbetreiber und wer sonst noch Räume in der entsprechenden Größenordnung anbietet.

Ja, die AfD fand bislang in dieser Stadt nicht einmal genug Anhänger, um auch nur ansatzweise eine Kandidatenliste für die Kommunalwahl aufstellen zu können. Danke dafür an alle Osnabrücker.

Dass die AfD nun nur noch im Abfallwirtschaftsbetrieb tagen kann, darf gerne als Symbol für Zustand und Inhalt der Partei gesehen werden. Da ist Frank Henning nichts mehr hinzuzufügen.