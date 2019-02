Osnabrück. Die AfD hat sich auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für ihren nächsten Kreisparteitag an die Stadt gewandt. Die Verwaltung hat daraufhin einen Raum im Gebäude des Osnabrücker Servicebetriebs (OSB) an der Hafenringstraße angeboten.

Nach Parteitreffen in der ehemaligen Käthe-Kollwitz-Schule, dem Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße und dem Heinz-Fitschen-Haus nun also der OSB. Die Rechtspopulisten tun sich schwer, eine Bleibe für ihre Versammlungen zu finden, in Osnabrück allemal. Einmal mehr ist also die Stadt gefragt, die Lücke zu füllen. Dass es nun den OSB getroffen hat, findet an der Hafenringstraße keinen Beifall. Betriebsleiter Axel Raue stellt sein Haus auf Vorschlag von Oberbürgermeister Wolfgang Griesert zur Verfügung. "Der Verwaltungsvorstand hat das beschlossen und wir müssen das jetzt so gut es geht möglich machen", sagt Raue. Begeisterung hört sich anders an.

Sonntagsdienst für OSB-Mitarbeiter

Das nimmt auch kaum Wunder, denn für Raue birgt eine solche Veranstaltung, die wahrscheinlich am 10. März stattfinden soll, im eigenen Haus einige Probleme. "Wir müssen sicherstellen, dass hier niemand durch das Gebäude läuft." Der OSB sei auf öffentliche Veranstaltungen dieser Art nicht eingerichtet. Der Leiter des städtischen Eigenbetriebs sieht hier keine andere Möglichkeit als am Veranstaltungstag, einem Sonntag, Personal abzustellen, das für einen ordnungsgemäßen Ablauf sorgt und vor allem verhindert, dass AfDler Bereiche betreten, in denen sie nichts zu suchen haben.

Mitarbeiter aus vielen Nationen

Das heißt Sonntagsarbeit, im OSB ohnehin schon ein heikles Thema. Raue muss beim Personalrat diese Mehrarbeit beantragen. Dessen Vorsitzender Wilhelm Koppelmann kann sich vorstellen, die Sonntagsarbeit abzulehnen. "Wir sind von dieser Nachricht überrascht worden", sagt Koppelmann. Deshalb könne er noch nicht mit einer offiziellen Stellungnahme des Personalrates dienen. Allerdings hält er die Entscheidung des Verwaltungsvorstandes für "unsensibel". "Hier arbeiten viele Nationalitäten", führt er ins Feld. Da sei ein AfD-Parteitag im OSB deplatziert. Außerdem werde der zur Disposition stehende Raum am Sonntag auch von den ohnehin im Dienst befindlichen OSB-Mitarbeitern als Pausen- und Aufenthaltsraum benötigt, so Koppelmann.

Dilemma der Verwaltung

Als unsensible Wahl war schon der letzte AfD-Kreisparteitag im Heinz-Fitschen-Haus von Parteien und Verbänden kritisiert worden. Auch dieser Veranstaltungsort war von der Verwaltung zugewiesen worden. Die steckt in dem Dilemma, dass sie verpflichtet ist, geeignete Räume für eine Veranstaltung dieser Art bereit zu stellen, gleichzeitig findet sie aber keine Unterkunft, die keinen Protest hervorruft.

Noch keine Antwort der AfD

Der OSB sei "Gleicher unter Gleichen", wenn es um die Suche nach Veranstaltungsräumen gehe, so Stadtsprecher Sven Jürgensen. Die Verwaltung sei bemüht, AfD-Tagungen über die Stadtteile und Einrichtungen zu verteilen. Den Gemeinschaftsraum im OSB habe die Verwaltung der Partei angeboten, nachdem auch die Polizei bei einer Ortsbesichtigung das Gelände als geeignet befunden habe. "Wir haben aber noch keine Antwort der AfD auf unseren Vorschlag." Die wird in den kommenden Tagen kommen und wahrscheinlich eine Zusage beinhalten. Kreisverbandsvorsitzender Florian Meyer bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass er sich einen Parteitag im OSB vorstellen könne. "Raum ist Raum", so Meyer, der auch nach intensiver Suche in Stadt und Landkreis nach eigenen Worten keine andere Versammlungsmöglichkeit gefunden hat. Entweder wollten demnach die Gastronomen und Saalbetreiber nichts mit der AfD zu tun haben oder fürchteten sich vor Demonstrationen. Am Mittwoch werde sein Stellvertreter den OSB besuchen. Dann werde die endgültige Entscheidung fallen.

Verwaltung entscheidet

"Das ist eine reine Sache der Verwaltung", sagt Fritz Brickwedde. Die Politik hat nach Worten des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat keinen Einfluss auf die Entscheidung. Die Verwaltung könne sich nach Gesetzeslage nicht dagegen sperren, einen Raum zur Verfügung zu stellen. Sollten der Stadt zum Beispiel durch Sonntagsarbeit Kosten enstehen, so müssten diese der AfD in Rechnung gestellt werden.

Auf Kritik reagiert

Brickweddes SPD-Kollege Frank Henning sieht im OSB vor allem nach der umstrittenen Entscheidung für das Heinz-Fitschen-Haus im November des vergangenen Jahres eine gute Wahl. "Die Verwaltung hat auf unsere Kritik reagiert", so Henning. Sie habe die Sensibilität walten lassen, die sie bei der Entscheidung für einen Kreisparteitag in Schinkel habe vermissen lassen. Dass der Kreisparteitag der AfD nun möglicherweise im Osnabrücker Abfallwirtschaftsbetrieb stattfinde, entbehre nicht einer gewissen Ironie. "Diese Partei gehört sowieso auf den Müllplatz der Geschichte."