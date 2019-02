Osnabrück. Die Schweizer Künstlerin Franziska Greber lässt Frauen in acht Ländern mit rotem Filzstift Botschaften auf weiße Blusen schreiben. Das internationale Kunstprojekt „Women in the dark“ kommt jetzt auch nach Deutschland und wird mit Unterstützung der Frauenhilfe-Einrichtungen durchgeführt – auch in Osnabrück.

Sie besuchte in einem der Townships in Simbabwe den lokalen Markt. Es ist ein Ort, an den sich nur wenige Touristen verirren. Sie sah die vielen weißen Blusen an den Ständen hängen und kaufte sie alle auf. Jede einzelne. Dazu noch einen roten, wasserfesten Filzstift. Der Schweizerin Franziska Greber war in diesem Moment klar, dass all die ihr vertrauten Botschaften nicht länger im Dunkeln verborgen bleiben dürfen.

Es begann im Juli 2016, als Greber in das Land im Südosten Afrikas flog, um Freunde zu besuchen. Als Fremde erregte sie im Township Aufsehen. Vielleicht gerade deshalb suchten Frauen aus der Nachbarschaft Kontakt zu ihr und offenbarten der völlig Unbekannten ihre persönlichen Geschichten. Geschichten, die betroffen machen. Geschichten, die von Missbrauch, Zwangsehen und Schlägen handeln. Franziska Greber ist es als Psychotherapeutin und ehemalige Co-Leiterin der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt im Kanton Zürich seit Jahrzehnten gewohnt, von Frauenschicksalen zu hören. Auf dem Markt in Simbabwe fasste sie den Entschluss, all diese Botschaften in einen künstlerischen Kontext zu setzen und an die Öffentlichkeit zu bringen.

Sie fordert die Frauen dazu auf, auf den Textilien das niederzuschreiben, was sie am meisten beschäftigt. Die Frauen schreiben in ihrer jeweiligen Muttersprache. Mit der blutroten Farbe des Filzstiftes notieren sie Gedanken, Gefühle oder ihre Verletzungen auf die schneeweißen Ärmel, Krägen, Vorder- und Rückseiten. In kurzen Nachrichten oder langen Geschichten, in Hilferufen oder als Aufmunterung für andere Frauen. Sie schreiben Sätze wie „been abused by the man. He infected me with the deadly virus...“ („wurde von dem Mann missbraucht. Er hat mich mit dem tödlichen Virus infiziert...“) oder Botschaften wie „nunca de rindas“ („Gib niemals auf“).

Greber sammelte all diese Kleidungsstücke. Und sie sammelt weiter: in Indien, auf Mauritius und den Seychellen, in Chile, in der Schweiz und in China. In Peking stellte sie zum ersten Mal ein Kunstobjekt aus 600 Blusen aus. Jetzt soll eine Wanderausstellung in Deutschland folgen, mit Stimmen von deutschen Frauen.











Simone Simon und Ann-Kathrin Steinkamp von der Osnabrücker Frauenberatungsstelle organisierten die weißen Blusen und riefen die von ihr betreuten Frauen auf, ihr Leid niederzuschreiben und so mit anderen zu teilen. In den ersten beiden Stunden folgten dem Aufruf sieben Frauen. „Für viele ist das gar nicht so einfach. Sie tauchen unwillkürlich wieder in die Geschichte ein“, berichtet Simon und unterbricht kurz, um zu einer jungen Frau zu gehen, der plötzlich die Tränen über die Wangen laufen, während sie den roten Filzstift über den Stoff führt. Simon schlägt der Frau vor, eine kurze Pause zu machen, bleibt bei ihr und stabilisiert sie. Es gibt Kekse und Kaffee. Danach schreibt die Frau weiter.

Auch in Osnabrück finden sich teilweise verzweifelte Botschaften auf den Kleidern. „Ich bin doch nicht schuld“ steht dort, oder Lyrik von Erich Fried: „Bevor ich sterbe, noch einmal sprechen“. Es sind Botschaften wie diese, die betroffen machen und spüren lassen: Gewalt gibt es nicht nur in der Ferne, sondern mitten unter uns.

3089 Beratungsstellenkontakte gab es alleine im Jahr 2017 in Stadt und Landkreis Osnabrück, die Tendenz ist steigend. Die Frauen erleben das Ausmaß der Dunkelheit unterschiedlich, fühlen sich oft alleine. Ein zentraler Teil des Projektes ist es, dass diese Frauen auf Wunsch von Experten und Beraterinnen begleitet werden. Es handelt sich um ein ständig wachsendes Projekt, bei dem gegenseitiges Vertrauen und ein offener Diskurs die Basis bilden.

Die Idee hinter „Women in the dark“ ist einfach, der Effekt auf den Betrachter gewaltig. Die beschriebenen Blusen werden Ende Februar zentral in den beteiligten Bundesländern eingesammelt und später von Franziska Greber in einer Wanderausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.