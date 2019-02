Osnabrück. Das Diakonische Werk in Stadt und Landkreis Osnabrück wird ab Mai von einer Frau geleitet: Christiane Mollenhauer aus Gifhorn übernimmt den Geschäftsführer-Posten von Hinrich Haake, der Ende April in den Ruhestand geht. Das teilte die Diakonie mit.

Heiko Grube, der neben Haake bislang Geschäftsführer gewesen ist, übernimmt ab Mai als Prokurist das Geschäftsfeld betriebliche Sozialberatung der Diakonie und wird dieses in Melle ausbauen.

Die gelernte Diplom Sozialpädagogin Mollenhauer hat die Geschäftsstelle des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Gifhorn 20 Jahre lang geleitet. Seit 2014 ist die heute 54-Jährige Abteilungsleiterin im Sozialamt des Landkreises Gifhorn. Dort verantwortet sie den Bereich Beratungsservice Soziales. „Die diakonische Arbeit in Stadt und Landkreis Osnabrück habe ich immer schon aus Gifhorn verfolgt", wird Mollenhauer in der Mitteilung zitiert. "Die Diakonie Osnabrück ist gut aufgestellt und ich kann an dem, was meine Vorgänger mit dem Diakonischen Werk geschaffen haben, hervorragend anknüpfen.“

Hinrich Haake wird am 26. April im Rahmen eines Gottesdienstes und einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Er war 22 Jahre in der Diakonie Osnabrück tätig.