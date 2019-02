Osnabrück. Neun Jahre sind seit Dendemanns letztem Album "Vom Vintage verweht" vergangen. "Da nich für!" ist eine angemessene Entschädigung für die lange Wartezeit. Auf seinem dritten Soloalbum zeigt sich der Hamburger Rapper angriffslustig und politisch - und steht mit einem Bein im zeitgenössischen Hip-Hop und jenem der alten Schule.

Als musikalischer Sidekick in Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale", in dem Dendemann von Anfang 2015 bis Ende 2016 in jeder Sendung die Themen der jeweiligen Folge rappend kommentierte, hat der Künstler eine Menge gelernt. Wo er sich für seine Alben in der Regel eine Menge Zeit nimmt, musste er spontan und treffsicher sein. Das Gespür für kritische Zeilen in Böhmermanns Sendung hat Dendemann auch auf sein neues Album mitgenommen.







Mit Songs über den Rechtsruck, Populismus und die Flüchtlingskrise ("Müde", "Zauberland", "Zeitumstellung") oder neoliberale Selbstausbeutung und haltungsloses Feiern ("Menschine", "Alle Jubilare wieder") ist "Da nich für!" ziemlich meinungsstark. Dendemann verpackt diese Themen in eloquente Sprachspiele, pointierte Analysen und ausgefeilte Reime. "Ja, unser Rückgrat ist stufenlos verstellbar / Haare in der Suppe, wir rufen bloß den Kellner/ Wenig Ehre, viel Desinteresse/ Kaum Anstand, immer Gästeliste", rappt er etwa in "Keine Parolen" und kritisiert darin Wohlstandsbürger ohne politisches Bewusstsein.





Verstärkung bekommt der Rapper dabei von vielen Gästen: In "Alle Jubilare wieder" übernimmt Casper eine Strophe, den Refrain von "Zeitumstellung" singt Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks. Zudem sind unter anderem Trettmann oder die Beginner auf "Da nich für!" zu hören - und auch Hildegard Knef, Rio Reiser und Heinz Erhardt, die er in "Müde", "Zauberland" und "Nochn Gedicht" per Sample auf das Album holt.

Am Mittwochabend stellt Dendemann "Da nich für!" im Hyde Park in Osnabrück vor. Das Konzert wurde vom Rosenhof in den Club am Fürstenauer Weg verlegt. Karten gibt es unter deinticket.de.