Osnabrück. Hauptsache, es tut sich etwas: Das ist die Meinung eines Osnabrücker Frauenarztes zum umstrittenen Kompromiss über das Werbeverbot für Abtreibungen. "Radikalen Gegnern wird der Wind aus den Segeln genommen", sagt Lothar Kehmann.

Frauen, die ungewollt schwanger sind, können in Osnabrück bei ihm und einem weiteren niedergelassenen Arzt sowie im Klinikum einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Informationen finden sie darüber im Internet bislang nicht - wegen des Paragrafen 219a: Ärzte, die Abtreibungen durchführen, dürfen öffentlich nicht darauf hinweisen.

Am 6. Februar will das Bundeskabinett eine Änderung des umstrittenen Werbeverbotsparagrafen beschließen – ein Kompromiss, auf den sich die Große Koalition in Berlin geeinigt hat, der aber weiter umstritten ist, weil er der Opposition nicht weit genug geht.

"Es wird wirklich Zeit, dass in dieser Richtung irgendetwas passiert", sagt Gynäkologe Lothar Kehmann. "Es ist zwingend erforderlich, dass wir juristisch auf einem besseren Stand sind."

Vor etwa fünf Jahren sei er verklagt worden, weil auf irgendeiner Internetseite stand, dass er Abtreibungen durchführt, berichtet Kehmann. Nur: Es sei weder seine eigenen Homepage gewesen noch habe er darauf Einfluss gehabt. Das Verfahren sei eingestellt worden.

Doch Anfeindungen und Diskriminierungen von "irgendwelchen Vereinen" erfahre er regelmäßig. Kehmann betont:

"Leidtragende sind nicht nur die Frauen, sondern auch wir."

Wer im Internet über die Suchmaschine Google nach den Schlagworten "Schwangerschaftsabbruch" und "Osnabrück" sucht, stößt rasch auf eine Seite von Abtreibungsgegnern, die Ärzte wie Kehmann in Listen nach Städten sortiert anprangern und dazu vor blutrotem Hintergrund Bilder von Embryos zeigen.



Rund 500 Schwangerschaftskonfliktberatungen bei Pro Familia Osnabrück jährlich

Bei der Beratungsstelle Pro Familia in Osnabrück kennt man solche Internetseiten. "Die Frauen holen sich nun mal ihre Informationen im Internet – und geraten dort auf lauter verstörende Lebensschützer-Seiten", kritisiert Beratungsstellenleiterin Karin Schlüter. 500 bis 600 Schwangerschaftskonfliktberatungen führen sie und ihre Kollegen jährlich durch, sagt Schlüter und betont:

"Keine Frau ist glücklich, wenn sie in so einer Situation ist."

"Es ist gut, wenn Frauen nicht am Ende des Entscheidungsprozesses zu uns kommen, sondern schon am Anfang", sagt Schlüter. In den Beratungen erfassen sie und ihre Kollegen die jeweilige Situation der Frauen, besprechen, welche Möglichkeiten es für sie gibt und wie sich das Leben der Frauen verändern würde, wenn sie sich für das Kind entscheiden.



Nach der Beratung stellen sie eine Bescheinigung aus, mit der die Frauen schließlich zum Arzt gehen können.

Wie viele Frauen sich tatsächlich für einen Abbruch entscheiden, weiß Karin Schlüter nicht. Drei Tage müssen Frauen nach dem Beratungsgespräch warten, erst dann können sie den Abbruch bis zur zwölften Schwangerschaftswoche vornehmen lassen. All das ist gesetzlich geregelt. Pro Familia ist ebenso wie Diakonie und donum vitae eine von mehreren anerkannten Beratungsstellen in und um Osnabrück. Dort, im Beratungsgespräch, bekommen Frauen die Informationen, die es im Internet bislang nicht gibt.

Geplante Neuregelung

Künftig werden Ärzte straffrei darüber informieren dürfen, dass sie Abtreibungen durchführen. Doch weiterführende Informationen zu den Methoden – etwa medikamentös oder operativ –, werden Frauenärzte weiterhin nicht öffentlich geben dürfen. Dies wird nur die Bundeärztekammer in einer zentral geführten Liste tun. Der Pro Familia-Bundesverband kritisiert das als "absurd" und reiht sich damit in die Gruppe der Kritiker ein, die eine komplette Abschaffung des Paragrafen 219a fordern. Grüne, Linke und FDP zählen dazu.

Angestoßen wurde die Debatte durch die Gießener Ärztin Kristina Hänel. Sie war auf Grundlage des Paragrafen 219a zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie auf der Internetseite ihrer Praxis darüber informiert, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. "Die Diskussion hat gezeigt, wie restriktiv das Gesetz eigentlich ist", betont Karin Schlüter von Pro Familia Osnabrück.



