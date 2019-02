Osnabrück. Blueskünstler John Németh aus Idaho, USA, ist in Deutschland auf Tour und mach einen Zwischenstopp im Blue Note.

John Németh hat den Blues. Wie viele amerikanische Musiker hat seine Karriere in einer Kirche begonnen. Dort sang er im Chor und übte schon früh seine Stimme. Als er älter wurde, gründete er diverse Bands, in denen er sang und Mundharmonika spielte - was ihn schließlich zu einer modernen Bluesform führte, die sich offen für andere Stilrichtungen zeigt. So integriert er heute gern Soul und Rhythm´n´Blues in seine überwiegend selbst geschriebenen Zwölftakter.

Dass er kein Vertreter der reinen Blueslehre ist, sieht man allein an seinem Outfit. Da seht er gern mal in einem roten Overall auf der Bühne, mit einer Kappe auf dem Kopf, als sei er von einer Dancefloor-Truppe der 90er Jahre inspiriert worden. Ein anderes Mal sieht er in einem Anzug aus wie ein Bankbeamter in Turnschuhen. Schnell merkt der Zuschauer, dass der Mittvierziger nicht nur mit einer geschmeidigen Stimme ausgestattet ist, sondern es auch wie kaum ein anderer versteht, die Mundharmonika zu spielen. Verschiedene Jurys wurden auf ihn aufmerksam. So schlug ihn die Memphis Blues Foundation bereits zweimal für ihren begehrten Blues Music Award vor – in fünf Kategorien.

Bei seinem Auftritt im Blue Note wird er aus einem reichhaltigen Repertoire schöpfen: Neun Alben hat Németh bereits veröffentlicht. Das aktuellste trägt den Titel „Feelin´Freaky“. Die Songs von dem Werk werden den Schwerpunkt des Programms in Osnabrück ausmachen.