Osnabrück. Es ist schwierig, nach Abschluss der Beweisaufnahme den Erkenntnisgewinn aus nunmehr sieben Verhandlungstagen im Prozess um den Mord an einer 61-Jährigen zu benennen. Vor allem das Motiv des Angeklagten, dem Sohn des Opfers, blieb auch am Montag im Dunkeln.

Das von seinem Strafverteidiger Frank Otten angekündigte Gespräch des Angeklagten mit dem psychiatrischen Gutachter war eher unergiebig. Und auch die Tochter der Getöteten und Schwester des Angeklagten macht vor dem Gericht von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Sie stimmte lediglich der Verlesung ihrer im vergangenen Jahr kurz nach der Tat gemachten Aussage bei der Polizei zu.

Kontakt abgebrochen

Die in Wilhelmshaven lebende Zeitsoldatin hatte gegenüber den ermittelnden Beamten zu Protokoll gegeben, dass sie seit 13 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter gehabt habe. Nach der Scheidung der Eltern hatte die heute 29-Jährige noch bei der Mutter gelebt, sei dann aber im Alter von 15 Jahren zu ihrem Vater gezogen, weil das Verhältnis zur Mutter schlecht gewesen sei. Die Mutter hatte daraufhin den Kontakt abgebrochen, den auch die Tochter nicht wiederbelebte, da sie verärgert gewesen sei, weil die Mutter auf das Sorgerecht verzichtet hatte.

Umzug zum Vater

Mit dem Umzug zum Vater sei auch das Verhältnis zum Bruder „schleichend“ schlechter geworden. Nur selten haben sich die Geschwister gesehen, obgleich das Miteinander vor dem Auszug normal gewesen sei. So konnte die junge Frau denn auch zu den Lebensumständen von Mutter und Bruder keine Angaben machen, zumal der Vater ebenfalls keinen Kontakt mehr zu seiner Ex-Frau und dem gemeinsamen Sohn gehabt habe. Die 29-Jährige wusste zwar, dass Mutter und Sohn nach Osnabrück in ein eigenes Haus gezogen waren, wusste aber weder die Adresse noch war sie jemals zu Besuch in dem Eigenheim am Weitkampweg in Schinkel-Ost, das dann im März vergangenen Jahres zum Tatort wurde.

Enttäuschte Hoffnung

Die Hoffnung von Gericht, Verteidigung, Staatsanwalt und Nebenklage auf eine wie auch immer geartete Einlassung des Angeklagten im Gespräch mit dem psychiatrischen Gutachter wurde auch am Ende der Beweisaufnahme enttäuscht. Zwar hatte der 31-Jährige einem Gespräch zugestimmt, sich aber auch in dieser neuerlichen Begutachtung weder zur Tat noch zu einem möglichen Motiv geäußert. Er hatte sich einzig dahingehend eingelassen, dass er sich an die Zeit zwischen dem Tattag, dem 29. März, und seiner Festnahme am 11. April vergangenen Jahres nicht mehr erinnern könne.

Keine rechtsrelevante Diagnose

Das hielt der Gutachter allerdings für unwahrscheinlich. Er habe eher den Eindruck gehabt, dass der Angeklagte sehr wohl etwas zur Tat hätte sagen können, „aber es kam aber nichts“. Zwar beschrieb der Gutachter den 31-Jährigen als wenig emotional, eine psychiatrisch fassbare Erkrankung könne er aber nicht feststellen. Eine rechtsrelevante Diagnose könne er mithin nicht abgeben.

Daran ändert auch die psychotische Episode nichts, die der Angeklagte in der Untersuchungshaft durchlebte. „Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er das früher schon einmal erlebt hat“, so der Gutachter. Unterschiedliche Ausprägungen einer Schizophrenie schloss er ebenso aus, wie eine relevante Alkoholabhängigkeit.



Anzeige Anzeige

Nicht zu begreifen

Es bleibe also die Frage, „was mit dem Angeklagten los sei“. „Wir sind hier in einem Bereich unterwegs, den wir nicht begreifen können“, so der Gutachter und bemühte das Märchen Einsenhans für seine weiteren Erläuterungen. In dem Märchen der Gebrüder Grimm muss der Königssohn den „wilden Mann“ Eisenhans befreien. Das geht nur, indem er der Mutter den Schlüssel zum Käfig, in dem Eisenhans gefangen ist, entwendet, um dann gemeinsam mit dem wilden Mann das Schloss und die Sicherheit seiner Eltern zu verlassen.

In der Persönlichkeit des Angeklagten dokumentiert sich demnach die Schwierigkeit, sich von seiner Mutter zu lösen. „So jemand hat keine Gelegenheit, seine Männlichkeit zu entfalten.“ Es fehlt in diesem Fällen wohl auch der männliche Gegenpart, an dem sich der Sohn reiben und seine eigene Männlichkeit entwickeln kann.



Beharrliches Schweigen

„Das ein Sohn mit seiner Mutter über 30 Jahre unauffällig zusammenlebt, ist auffällig“, brachte es der Gutachter auf den Punkt. Es habe sich in dem Angeklagten eine Dynamik aufgebaut, die sich dann entladen habe. „Irgendwann war Schluss mit Dienst für die Mutter, dann war Zahltag.“ Das beharrliche Schweigen des Angeklagten erklärte der Gutachter so: „Das, was ihn erwartet, ist für ihn nicht so schlimm, wie das, was er erklären müsste.“ Dabei ist das, was den Angeklagten im Falle einer Verurteilung wegen Mordes – wie von der Staatsanwaltschaft angeklagt – erwartet, eine lebenslange Haftstrafe.

Der Prozess wird am 14. Februar fortgesetzt. Dann werden Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung ihre Plädoyers halten.