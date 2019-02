Osnabrück. Mindestens 200 zusätzliche Medizin-Studienplätze in Niedersachsen fordert die Präsidentin der Landesärztekammer, Martina Wenker. Ein Teil davon könnte ihrer Meinung nach in Osnabrück entstehen, als Zweitcampus medizinischer Fakultäten. Örtliche Lehrkrankenhäuser sind für ein solches Modell aufgeschlossen.

Schon heute dienen Osnabrücker Hospitäler einigen Hochschulen mit Ärzteausbildung teilweise als akademische Lehrkrankenhäuser. Das bedeutet, fortgeschrittene Medizinstudenten absolvieren dort kurz vor ihren Abschlussprüfungen ein Praktisches Jahr. Entsprechende Kooperationen bestehen mitunter seit Jahrzehnten zwischen Marienhospital Osnabrück (MHO) und Medizinischer Hochschule Hannover (MHH), außerdem zwischen Klinikum Osnabrück und Westfälischer Wilhelms-Universität (WWU) Münster sowie zwischen WWU und Franziskus-Hospital Harderberg (Georgsmarienhütte). (Weiterlesen: Erste Medizinstudentin im Franziskus-Hospital Harderberg)



Dramatischer Ärztemangel

Diese Form der Zusammenarbeit könnte demnächst aber noch einmal deutlich intensiviert werden. Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) und Vizepräsidentin der Bundesärztekammer (BÄK), will die großen akademischen Lehrkrankenhäuser der Maximalversorgung bereits in die klinische Lehre ab dem fünften Semester einbinden. "Der Ärztemangel in Deutschland wird durch den Mangel an Medizin-Studienplätzen noch dramatischer", erklärt Wenker und fordert "so schnell wie möglich 1500 zusätzliche klinische Studienplätze" – 200 davon allein in Niedersachsen. Es könne nicht sein, dass "Ärzte aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um eine Mangelsituation auszugleichen, während gleichzeitig deutsche Abiturienten ins Ausland gehen müssen, damit sie die Chance auf einen Medizin-Studienplatz bekommen".





Vorbild Göttingen/Braunschweig

Die Kammerpräsidentin favorisiert ein sogenanntes Zweitcampus-Modell, wie es bereits seit September 2017 die Universitätsmedizin Göttingen und das Klinikum Braunschweig gemeinsam verfolgen. Durch dezentrale Organisation der klinischen Ausbildung sollen zum Wintersemester 2020/21 insgesamt 60 zusätzliche Studienplätze am Krankenhaus-Standort geschaffen werden. (Weiterlesen: Neue Medizin-Fakultät in Bielefeld gut für Gesundheitscampus Osnabrück)

Politiker von Vorschlag begeistert

Der Osnabrücker Landtagsabgeordnete Burkhard Jasper (CDU) greift Wenkers Vorschlag dankbar auf. "Damit die Versorgung mit Ärzten in der Fläche sichergestellt wird", solle auch Osnabrück bei der Schaffung zusätzlicher Medizin-Studienplätze berücksichtigt werden, so der Politiker. Jasper ist überzeugt: "Die Krankenhäuser in Osnabrück bieten hervorragende Möglichkeiten für ein qualitativ hochwertiges Studium in den klinischen Semestern!" Über die Möglichkeiten für einen Osnabrücker Zweitcampus habe er schon im vergangenen Jahr mit den Geschäftsführern des städtischen Klinikums und der Niels-Stensen-Kliniken gesprochen. (Weiterlesen: Osnabrücker Kinderhospital wird akademisches Lehrkrankenhaus)

Klinisches Studium auslagern

Dort zeigt man sich in der Tat offen für die Idee. Seit 2018 stehen beide Häuser nach eigenen Angaben "in einem engen Austausch zur Frage, wie zukünftig die Medizinerausbildung zum Teil auch in Osnabrück angeboten werden kann". Sollten zum Beispiel Studienkapazitäten an der Medizinischen Hochschule Hannover oder aber an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg ausgeweitet werden, könnte der klinische Studienabschnitt (7. bis 10. Semester) nach Osnabrück ausgelagert werden, erklärt der Sprecher des Niels-Stensen-Klinikverbunds, Michael Schiffbänker.

"Diesen klinischen Studienabschnitt und somit die zusätzlichen klinischen Ausbildungsplätze würden das Klinikum Osnabrück sowie die Niels-Stensen-Kliniken anbieten."









Medizinstudenten bleiben Region treu

Beide Einrichtungen verfügten durch die enge Vernetzung mit Hochschule und Universität sowohl über ausreichend Fachleute sowie die notwendige Infrastruktur mit hochmodernen Hörsaalgebäuden. Sämtliche Pflichtfächer des Medizinstudiums würden durch habilitierte Lehrkräfte angeboten.

Das Zweitcampus-Modell sei geeignet, dem Ärztemangel in der Region "effektiv und effizient" zu begegnen, so Schiffbänker weiter. Denn es nutze den sogenannten "Klebeeffekt" aus, wonach Medizinstudenten häufig dort ihre berufliche Zukunft sehen, wo sie auch ausgebildet wurden. "Insofern wäre ein Zweitcampus in Osnabrück auch keine Entweder-oder-Lösung, sondern könnte nur in einer Zusammenarbeit von Klinikum Osnabrück und Niels-Stensen-Kliniken entstehen – hierin sind sich beide Einrichtungen auch einig." (Weiterlesen: Paracelsus und Klinikum – Krankenhaus-Fusion in Osnabrück)

Klinik-Chefs treffen Wissenschaftsminister

In den kommenden Wochen wollen die Geschäftsführer beider Einrichtungen daher gemeinsam zu einem Gespräch ins Wissenschaftsministerium nach Hannover reisen. Dort soll diskutiert werden, ob das Modell Zweitcampus tatsächlich für alle Beteiligten probat ist und wie es gegebenenfalls ausgestaltet werden könnte.