„Mantias“ am Osnabrücker Kamp setzt auf Street Food MEC öffnen

Neueröffnung am Kamp gegenüber dem Parkhaus Nicolaiort. das Mantias. Unser Foto zeigt Betreiber Tam Phan und Mitarbeiterin Lisa Hörnschemeyer mit den beiden Karten-Schwerpunkten Bowls und Mantias.Foto: Jörn Martens

Osnabrück Rund vier Monate haben Tam Pham und Chris Rolbieski am Speisen-Konzept und am Laden-Design gearbeitet: Seit Montagvormittag ist das Mantias an der hinteren Schäffer-Seite zum Kamp, wo zuletzt ein Sushi-Laden seinen Standort hatte, jetzt geöffnet und setzt auf Bowls und Teigtaschen als Erfolgsrezept.