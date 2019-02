Osnabrück. Noch bis Ende Februar läuft eine groß angelegte Haushaltsbefragung der Technischen Universität Dresden zur alltäglichen Mobilität der Bevölkerung in Städten und Gemeinden. Im Landkreis Osnabrück haben bisher 1226 Bürger teilgenommen. Die Ergebnisse der Studie sollen im Herbst vorliegen.

Die Untersuchung ist Teil des Forschungsprojektes „Mobilität in Städten – SrV 2018“, das in mehr als 120 deutschen Städten und Gemeinden zeitgleich läuft. Das Projekt liefere wichtige Erkenntnisse und Grunddaten für die örtliche und regionale Verkehrsplanung, heißt es in einer Mitteilung der Technischen Universität Dresden. Die Befragung richtet sich an Bürger aus allen Bevölkerungsschichten. Es geht unter anderem darum, ob und mit welchen Verkehrsmitteln diese im Alltag unterwegs sind und welche Entfernungen dabei zurückgelegt werden. Da die Voraussetzungen für die Mobilität individuell sehr unterschiedlich sein können, wird beispielsweise auch nach Führerscheinbesitz, Erreichbarkeit von Haltestellen und dem Zeitaufwand für die täglichen Wege gefragt.

Befragung liefert aktuelle Bilder über die Verkehrsentwicklung

Die anonymisierte Auswertung der erhobenen Daten liefere ein aktuelles Bild der stadt- bzw. gemeindespezifischen Verkehrsentwicklung, heißt es weiter. Es werde ergänzt durch den Vergleich mit Städten und Gemeinden ähnlicher Größenordnung. Die Gesamtstichprobe des Projekts von mehr als 150.000 Personen erlaube darüber hinaus die Analyse stadtübergreifender Trends, die von der Verkehrsplanung zu berücksichtigen seien. Hierzu gehöre beispielsweise auch die allgemeine Nutzung von Carsharing-Angeboten und Elektrofahrrädern. Die aktuelle Befragung begann im Januar 2018 und endet diesen Monat. Die Adressen der ausgewählten Haushalte sind per Zufallsverfahren aus dem Einwohnermelderegister gezogen worden. Im Osnabrücker Land haben bisher 1226 Personen an der freiwilligen Erhebung teilgenommen. Die Ergebnisse dieser Befragung sind für Oktober oder November angekündigt.

Projekt läuft seit 1972

Das als „System repräsentativer Verkehrsbefragungen“ (SrV) konzipierte Projekt wurde an der TU Dresden bereits 1972 begründet. Durch die regelmäßige Wiederholung diese Untersuchung im Abstand von fünf Jahren liegen Erkenntnisse zur Verkehrsentwicklung über einen Zeithorizont von mehr als 40 Jahren vor. Sie zeigen unter anderem, dass Mobilität und Verkehr stadt- und gemeindespezifisch große Unterschiede aufweisen können. Umso wichtiger sei es, die örtliche Verkehrsplanung durch regelmäßige Aktualisierung der Datengrundlagen zu unterstützen.

Möglichst viele Quellen nutzen

Dies findet auch Harald Schulte. Er ist Leiter der Angebotsplanung bei der Planos, einem Unternehmen, welches die Nahverkehrspläne der Region erstellt und Nahverkehrskonzepte und Tarifstrukturen für die Region Osnabrück entwickelt. "Die Ergebnisse der Untersuchung sollen uns helfen, unsere Verkehrsplanung weiter zu verbessern, sowohl in Osnabrück als auch im Verkehr zwischen Osnabrück und den umliegenden Städten und Gemeinden." Planos stütze ihre Planung für den öffentlichen Personennahverkehr immer auf möglichst viele Quellen sowie selbst erworbene Erkenntnisse, um eine möglichst breite Basis zu haben. In diesem Zusammenhang erhoffe man sich von der SrV-Studie zusätzliche Daten, um eigene Planungen abzusichern oder zu neuen Erkenntnissen zu kommen.