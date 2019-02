Aus der Zweiradtechnik ist die Zweirad-Fabrik geworden: Der Osnabrücker Heiner Griep hat den Fahrradladen an der Meller Straße 235 übernommen. Foto: Griep

Osnabrück. Aus der Zweiradtechnik ist die Zweirad-Fabrik geworden: Der Osnabrücker Heiner Griep hat den Fahrradladen an der Meller Straße 235 in Osnabrück übernommen. Der 53-Jährige ist bereits Inhaber von Second Bike im Stadtteil Sonnenhügel.