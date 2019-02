Osnabrück. "Überwältigt" zeigte sich Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) vom vielfältigen sozialen Engagement der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde in Eversburg.

Griesert war Gast des Neujahrsempfangs in der Basharat-Moschee an der Atterstraße in Eversburg. "In Osnabrück gelingt der gesellschaftliche Zusammenhalt sehr gut, und daran haben Sie auch Ihren Anteil", sagte Griesert vor etwa 50 Zuhörern, darunter Vertreter von Kirchengemeinden, Behörden, Polizei und viele Nachbarn. Die Ahmadiyya-Gemeinde beteilige sich aktiv am Fest der Kulturen, gehe auf Flüchtlinge zu, Besuche Menschen in Alten- und Pflegeheime, sammele Spenden für das Kinderhospiz und setze sich mit dem Thema Rassismus auseinander. "Ich habe großen Respekt vor dem, was Sie leisten", sagte Griesert an den Gemeindepräsident Rana Hafeez Ahmad und Imam Luqman Shahid gewandt.

Der 29-jährige Imam ist erst seit drei Monaten im Amt und betreut die Gläubigen in der Region Osnabrück, Herford, Rheine. Osnabrück trage nicht nur den Namen Friedensstadt, die Stadt setze diesen Titel lebendig um. "Osnabrück macht unheimlich viel, da ist es manchmal schwer, hinterher zu kommen", sagte Luqman Shahid. Als Beispiel nannte der Imam das gemeinsame Fastenbrechen, zu dem die Stadt Vertreter aller muslimischen Gemeinde im Ramadan einlade.

Spontan ergriff Heike Jünermann von der evangelischen Michaelis-Gemeinde Eversburg das Wort. Die Gemeinden seien "echte Nachbarn" geworden. Ganz viele muslimische Kinder aus der Ahmadiyya-Gemeinde besuchten den Michaelis-Kindergarten, was den Zusammenhalt in diesem Stadtteil sehr befördere. Die Frauengruppen beider Gemeinden tauschten sich aus, es habe schon ein gemeinsames Gebet in der Kirche gegeben. "Wir leben in Liebe und Frieden miteinander", sagte Jünermann.

Auch die Dialogbeauftragte der Polizeiinspektion Osnabrück, Sabina Ide, lobte die Offenheit der Ahmadiyya-Gemeinde. Sie sei "sehr sichtbar" in der Stadtgesellschaft und mit ihrem "zivilgesellschaftlichen Engagement ein Vorbild für alle Migrantenvereine".

Die Ahmadiyya ist eine islamische Gemeinschaft, die im 19. Jahrhundert in heutigen Pakistan als Reformbewegung entstand. Andere Moslems lehnen die Ahmaddiyya ab und halten deren Islamverständnis für eine Irrlehre. Die Ahmydiyya gelten als liberal und weltoffen. Die Osnabrücker Gemeinde hat 2001 die Moschee an der Atterstraße gebaut, finanziert aus Zuwendungen der Gemeindemitglieder. Die Gläubigen führen sechs Prozent ihres Nettoeinkommens an die Gemeinde ab. Mit dem Geld wird unter andrem die Imamstelle finanziert.