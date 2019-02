Osnabrück. „Singen mit Martin Gehrmann“ steht auf Plakaten rund um die Lagerhalle. Versprochen wird ein Liederabend mit Schlagern, Chansons und Volksliedern zum Mitsingen oder einfach Genießen. Doch wer ist dieser Martin Gehrmann, der da freundlich verklärt mit seinem Instrument von den Wänden lächelt?

Der Akkordeon schnauft leise, als Martin Gehrmann sich das weiße Instrument im leeren Spitzboden der Lagerhalle für ein Foto umhängt. Seit fast 50 Jahren begleitet den gebürtigen Sauerländer die Musik. Und genauso lange auch schon die Quetschkommode. „Ich war 10 Jahre alt, als ich zu spielen begann“, erinnert sich der 59-Jährige. „Seither bin ich an allen möglichen und unmöglichen Orten als Musikant unterwegs, spiele Jazz, Chansons, Seemannslieder, Volkslieder, Schlager oder was die Leute eben hören oder auch singen wollen“, so Gehrmann weiter.

Dabei war es eher ein Zufall, dass die Musik für Martin Gehrmann zum Beruf wurde. Ursprünglich verschlug es ihn 1982 für die Abschlussprüfung seines Lehramtsstudiums nach Osnabrück. Religions- und Philosophielehrer habe er eigentlich werden wollen. Doch Anfang der Achtziger gab es keine freien Stellen. Aus der Not heraus wandte er sich wieder der Musik zu. Er entdeckte den Akkordeon wieder neu für sich, fand seine Leidenschaft für den Jazz und wurde Musiklehrer an der Kreismusikschule. Dazu spielte er in unzähligen Band-Projekten und brachte sich weitere Instrumente bei. „Vor lauter eigener Musik war irgendwann auch keine Zeit mehr für die Musikschule,“ erinnert sich Gehrmann verschmitzt.

Er sieht sich als musikalischen Dienstleister: „Ich spiele oft auf Zuruf und meistens auswendig.“ Damit das klappt, trage er immer ein paar kleine, laminierte Karteikarten mit Liedern bei sich.





„Immer, wenn ich Zeit habe, präge ich mir die Texte ein“, erklärt Gehrmann ehrgeizig. Der Vollblutmusiker ist überzeugt: „Jeder Osnabrücker hat mich garantiert schon mal irgendwo gehört.“ Laut ihm gibt es kaum einen Ort oder Anlass, zu dem er noch nicht gespielt hat. So spielte er auch im Dezember im Piesberger Gesellschaftshaus und begeisterte dort Erdmute Immel, das inzwischen pensionierte Urgestein der Lagerhalle. Sie initiierte kurzerhand die Reihe „Singen mit Martin Gehrmann“. Drei Termine sind bereits geplant.

Dabei gilt Gehrmanns Leidenschaft den Evergreens des 20. Jahrhunderts – Volksmusik, Chansons und Schlager von den Beatles bis Zara Leander. Und die soll es am 5. Februar bei „Singen mit Martin Gehrmann“ im Spitzboden der Lagerhalle auch zu hören und zu singen geben. Das Programm steht zum Teil bereits: „Helene Fischer und Gabalier müssen draußen bleiben,“ lacht Gehrmann. Textsicher müsse man nicht sein: Alle Lieder werden auf eine Leinwand projiziert. Zurücklehnen und genießen ist also auch erlaubt.