Osnabrück. Erleichterung für viele Pendler und Reisende: Seit Sonntag fahren wieder alle Eurobahn-Züge im Teutoburger-Wald-Netz und damit auch die zwischen Münster und Osnabrück.

Das Unternehmen hatte 13 Züge im Teutoburger-Wald-Netz und im Hellweg-Netz außer Betrieb genommen.

Bei einer Reparatur zweier Fahrzeuge des Hellweg-Netzes waren Schäden an den Kabelverbindungen des Batteriebordnetzes aufgefallen, die theoretisch einen Schmorbrand hätten auslösen können. Am Dienstag wurde die Flotte in die Werkstatt nach Hamm-Heesen zurückgerufen. "Wir haben sicherheitshalber alle reingeholt", erklärte Eurobahn-Sprecherin Nicole Pizzuti am Sonntag auf Anfrage unserer Redaktion.

Flotte ist wieder vollständig im Einsatz

Zugfahrer mussten sich unter anderem auf den Linien Münster Dortmund RB 50, Hengelo-Osnabrück-Bielefeld RB 61 sowie Münster-Rheine RB 65 und Münster-Osnabrück RB 66 mit Zugausfällen und weniger Sitzplätzen abfinden. Hier waren acht Flirt 3-Fahrzeuge von der Schiene genommen worden.

"Seit heute ist die Fahrzeug-Flotte im Teutoburger-Wald-Netz wieder vollständig im Einsatz – so wie geplant", sagte Pizzuti am Sonntag.

"Wir hoffen, dass das auch so bleibt."

Anders im Hellweg-Netz: Zwei der dort eingesetzten Fahrzeuge seien noch in der Werkstatt. "Die Ursache für die Kabelschäden an den Fahrzeugen wird noch genau geprüft", so Pizzuti.