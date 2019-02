Osnabrück. Seit 1956 ermöglicht die Zis-Stiftung für Studienreisen jungen Menschen mehrere Wochen im Ausland – zu besonderen Konditionen. Jetzt will Zis auch in Osnabrück Fuß fassen und kann dabei auf die Unterstützung der Felicitas-und-Werner-Egerland-Stiftung zählen.

Im vergangenen Jahr hat die Stiftung die Kosten für 15 Stipendien übernommen, insgesamt 13.500 Euro war ihr das wert. Zis hat seinen Sitz an der Privatschule Schloss Salem in Baden-Württemberg, im Osnabrücker Land war sie bisher eher unbekannt. Das soll sich jetzt ändern.

Das Prinzip von Zis: Junge Menschen zwischen 16 und 21 Jahren verbringen vier bis sechs Wochen im Ausland, führen Tagebuch und forschen zu einem bestimmten Thema, über das sie nach ihrer Rückkehr Bericht erstatten. Zis gibt jeweils 600 Euro – mehr nicht. Für alles andere müssen die Teilnehmer selbst sorgen. „Es ist ganz wichtig, dass sie kein zusätzliches Geld von ihren Eltern mitnehmen“, unterstreicht Zis-Leiter Bernhard Bueb: „Die Jugendlichen sollen diese Herausforderung alleine bestehen.“ Jedes Jahr werden so zwischen 50 und 60 wissbegierige junge Menschen unterstützt, zu 80 Prozent sind es heute Mädchen. Ehemalige begleiten die Aktiven, regelmäßig gibt es Treffen . „Eine sehr idealistische Geschichte“, wie Bueb sagt: „Wer das sieht, glaubt wieder an die Menschheit.“

Tim Kniepkamp war 2017 einer der Stipendiaten. Mit Bus und Fähre schlug sich der Bielefelder Jura-Student nach Finnland durch, reiste mehrere Wochen durch das Land und untersuchte den Wert der Sauna für die finnische Gesellschaft. Er spricht genau wie Bueb von dem besonderen Zis-Gefühl: „Es hängt alles vom Mut, der Fantasie und der Bereitschaft der Teilnehmer ab. Für manche ist es lebensverändernd.“ Kontakte blieben oft ein Leben lang bestehen.

Felix Osterheider, stellvertretender Vorsitzender der Egerland-Stiftung, ist von Zis begeistert: „Es ist ein Angebot, das erdet und junge Menschen auf die Walz schickt. Sie können ein eigenständiges und authentisches Bild von der Welt entwickeln.“ Gemeinsam mit Multiplikatoren wie Kniepkamp will Osterheider nun den Zis-Gedanken in der Region verankern. Kontakt mit mehreren Schulen ist hergestellt, darunter zu Wolfgang Schwenderling, Oberstufenkoordinator am Gymnasium Carolinum. Er ist sich sicher: „Dafür kann ich in unserem Abiturjahrgang einige gewinnen.“ Bueb warnt gleichwohl, dass 80 Prozent der ersten Interessenten wieder absprängen, wenn sie von den Bedingungen des Stipendiums erführen – es ist nicht für jeden etwas, von jetzt auf gleich völlig auf sich gestellt zu sein. Der aktuelle Bewerbungszeitraum läuft noch bis zum 15. Februar.