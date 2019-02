Stromloses Haus in Osnabrück: Klingel funktioniert wieder CC-Editor öffnen

Das Haus Rehmstraße 121. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Im stromlosen Mehrfamilienhaus an der Rehmstraße haben die Elektriker auch am Samstag gearbeitet, um den 40 Mietparteien nach fast drei Wochen in Dunkelheit und Kälte wieder die Annehmlichkeiten moderner Wohnkultur zu verschaffen.