Osnabrück. Zustimmender Applaus nach der Premiere im Emma-Theater der Städtischen Bühnen Osnabrück: "Rosa und Karl – Eine Geschichte zwischen Himmel und Hölle" nach Alfred Döblin in einer Fassung von Sophia Barthelmes hatte im Emma-Theater der Städtischen Bühnen Osnabrück Premiere. Die Inszenierung von Sophia Barthelmes und Ernst Wiese bricht das textlastige Stück immer wieder zu brennender Intensität auf.

Rot leuchten Teppiche und Tapeten im mörderischen Hotel Eden, das Anthoula Bourna (Bühne und Kostüme) traumschön fürs Emma-Theater der Städtischen Bühnen Osnabrück eingerichtet hat. Rot wie das Blut, rot wie der Sozialismus und die Revolution, rot wie die Hölle. Lampen, florale Ornamente, Muster irgendwo zwischen Jugendstil und Art déco weisen auf die Zeit hin: den Winter 1918/19. Satan trägt eine schmucke, rote Livree und ist Chefportier im Hotel Eden, der Berliner Zentrale, von der aus im Januar 1919 Freikorps den Januaraufstand niedergeschlagen und Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht grausam ermordet haben.









Die Hölle Gefängnis

Die Hölle hat Rosa Luxemburg dann schon hinter sich: Zermürbendes Vegetieren im Gefängnis, zerschlagene Ideale und der Verlust ihres gefallenen Liebsten Hannes. So erklärt Alfred Döblin in seinem Roman „Karl und Rosa“, dem vierten und letzten Band seines Mammutwerkes „November 1918“, warum Rosa Luxemburg der Satan in Gestalt von Hannes begegnet.

Klug hat Sophia Barthelmes in ihrer Version die ethisch-religiösen Debatten des Romans ins Zentrum gestellt, mit denen Döblin in den Augen von zeitgenössischen Kritikern allerdings seine beiden Sozialisten verkannte. Doch mit dieser zeitlosen Kontroverse um Gut und Böse lässt sich der Stoff in die Gegenwart holen.

Die Kriegsbereitschaft

„Etwas Dunkles zog in Europa herauf“: Döblins Satz rahmt „Rosa und Karl – Eine Geschichte zwischen Himmel und Hölle“. Gilt das nicht auch für das Europa unserer Tage? Döblins Rosa nennt die damals ungebrochene Kriegsbereitschaft der Deutschen einen Teil dieses Dunklen. Doch Satan sieht den Krieg als logische Konsequenz von menschlicher Wehrhaftigkeit, Rebellion, Fortschritt und Selbstbestimmung nach dem Sündenfall aus dem Paradies. Adam und Eva, so seine These mit John Miltons Dichtung „Paradise Lost“, hätten das Paradies freiwillig verlassen: Weil sie es nicht mehr aushielten. als Gottes unterdrückte Sklavengeschöpfen mit Ideologien wie Pazifismus und anderen „faulen Gefühlen“ dumm und wehrlos gehalten zu werden. – Es lohnt sich, diese Positionen auch für unsere politische Gegenwart gründlich zu durchdenken.

Rosa lässt sich von Satan aus ihrer Depression führen, um sich dann aber mit dem erschütternden Satz „Man erschlägt meine Freunde" von seiner Strategie der Gefühlskälte loszusagen.









Thomas Kienast als Satan, Florian Kleine als als Karl Liebknecht, Mick Riesbeck als Veteran Friedrich Becker und Elisabeth Rieß mit ihrem berührenden Gesang gelingt es durch brennend intensives Spielen und Sprechen nicht nur, die Monologlastigkeit des Stückes zu aufzubrechen, sondern auch die Zeitschranke zu unserer Gegenwart.

Diktatorische Gewalt

Dann fragt man sich: Wovon sprechen die Figuren gerade: von der gescheiterten Revolution und den Vorboten der nationalsozialistischen Diktatur oder vom Europa hundert Jahre später, das hier und da wieder zu diktatorischer Gewalt greift?

Anfangs nimmt man der jungen Osnabrücker Schauspielerin Hannah Walther trotz grauer Haare und leichtem Humpeln nicht ganz die Rosa Luxemburg ab. Zu sehr klingt ihr Text noch wie aufgesagt. Doch im Lauf des anderthalbstündigen Abends wächst sie stärker in die Rolle einer ernsten, bald gefühlsweichen, bald argumentativ harten Rosa hinein.

Das Regieteam aus Sophia Barthelmes und Ernst Wiese hat es sich mit Döblins vielschichtigem Nachdenken über eine gescheiterte Revolution nicht leicht gemacht. Auch wenn die Textlast manchmal drückt und zum genauen Zuhören zwingt: Der Abend lohnt sich für wache Zeitgenossen, der freudige Premierenapplaus bestätigte es.