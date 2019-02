Vorentscheidung im Rennen um die Gerichtspräsidentschaft

Türschild des Präsidentenbüros im Amtsgericht Osnabrück. Foto: David Ebener

Osnabrück. Bei der Neubesetzung der Präsidentenstelle am Amtsgericht Osnabrück führt kein Weg an der Leitenden Oberstaatsanwältin in Oldenburg vorbei. Das hat jetzt endlich auch das niedersächsische Justizministerium eingesehen.