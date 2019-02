Osnabrück. Der Rennfahrer Saverio Grieco startete im vergangenen August unter dem Titel „Coole Sache“ einen Spendenaufruf: Für jeden gewonnenen Pokal bat er um Spenden für notleidende Kinder. Nun übergab er 21.478 Euro an den Verein „Sportler 4 a childrens world“.

Normalerweise verkauft Grieco die schnellen Autos. I vergangenen Jahr jedoch konnte er selbst endlich „so richtig anfangen, Rennen zu fahren“, erzählte der Verkaufsberater. „Da ging für mich ein Traum in Erfüllung“, so Grieco über die Teilnahme am Porsche Sportscup. In seiner Klasse der GT4 fahren professionelle und semi-professionelle Fahrer, ein Preisgeld gibt es nicht.

Rennfahren sei ein teurer und aufwändiger Sport, so Grieco. „Da hatte ich ein schlechtes Gewissen, denn andere haben nichts zu essen“. Also beschloss er für jeden Pokal, den er einfahren würde, etwas an John McGurks Verein „Sportler 4 a childres world“ zu spenden.



Die Idee, daraus einen öffentlichen Spendenaufruf zu machen, kam nicht von Grieco selbst. Sein Frisör hatte es ihm das quasi nebenbei vorgeschlagen. Grieco benannte die Aktion nach dem Kommentar seiner dreijährigen Tochter „Coole Sache“ und wandte sich zusammen mit John McGurk in einem Video an die Öffentlichkeit. Der Erfolg kam gleich doppelt: Saverio gewann zahlreiche Pokale und wurde Meister seiner Klasse. Mit den sportlichen Errungenschaften stieg außerdem die gesammelte Spendensumme auf insgesamt 21.478 Euro an.

„Das ist gut gelaufen“, so Grieco. Anfangs hatte er gehofft, zumindest 5000 Euro zusammen zu bekommen. Gespendet hatten Unternehmen, aber auch viele Privatpersonen. Darunter sicherlich einige, die sich das gut leisten können, so der Rennfahrer, allerdings habe auch seine zehnjährige Nichte einen Teil ihres Taschengeldes gespendet.

„Dass das so ein Riesenerfolg war, das hat keiner erwartet“, sagte John McGurk über die „Riesensumme“. „Ich bin so dankbar." Mit dem Geld will er SOS-Kinderdörfer bei medizinischer Versorgung, Betreuung und Förderung von Kindern unterstützen. Insgesamt sollen innerhalb von zwei Jahren 80.000 Euro zusammenkommen, mit den Spenden von „Coole Sache“ rückt dieses Ziel deutlich näher.

Auch für Grieco ist mit der Saison die gemeinnützige Arbeit noch nicht beendet: Er will ein Team „Coole Sache Motorsport“ gründen und damit weiterhin Gelder für Kinder in Not sammeln.