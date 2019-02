Osnabrück Mit Standing Ovations feierten fast 1300 Männer bei der Osnabrücker Mahlzeit ihren scheidenden Grünkohlkönig Tom Gaebel. Ihr Applaus galt nicht so sehr der Rede von Tom I., sondern seinem mit viel Gefühl vorgetragenen Song „I did it my Way“, mit dem er sich zur Musik der Bigband der Angelaschule aus seinem Amt verabschiedete.

„Ich gebe die Würde nur sehr ungern ab“, versicherte der Entertainer vor dem großen Männerstammtisch in der Osnabrück-Halle. Dieses Amt bringe vieles mit sich, Arbeit gehöre jedoch nicht dazu. Wenn er gefragt werde, was er in dem einen Jahr seiner Amtszeit bewirkt habe, müsse er sich eingestehen, dass es „sehr, sehr wenig“ war. „Ich habe kein Geld angenommen und kein Geld veruntreut“, versicherte der scheidende König seinen Untertanen – „obwohl ich es gern gemacht hätte“.

Hat das Amt den Entertainer verändert? Tom Gaebel glaubt das schon: „Der Grünkohl hat mich dicker gemacht!“ Kein Grund zur Panik: „Ich hab das Jahr genossen“, versicherte der als deutscher Frank Sinatra gefeierte Sänger seinem Publikum. Das war es auch schon, was König Tom I. seinem Grünkohlvolk zu sagen hatte. Alles andere trug er lieber musikalisch vor. Zu diesem Zweck hatte der in Ibbenbüren aufgewachsene Sänger den legendären Sinatra-Titel „Fly me to the Moon“ gemüsetechnisch umgedichtet.

„Grünkohl ist ein Kraut, das sich nur äußerst schlecht verdaut“, bekamen die Teilnehmer der 66. Osnabrücker Mahlzeit zu hören, die sich an den mittlerweile abgeräumten Tischen schon ihren Getränken zuwandten. Aber nicht nur bei der Verdauung sei der Grünkohl hinderlich, so Gaebel, denn nach seiner Lesart ist es gerade dieses Kraut, das „die Chancen bei der Damenwelt dir schnell verbaut“. Eine Erkenntnis, für die es nur gedämpften Beifall gab.

Doch der Entertainer hatte die Lage wieder schnell im Griff. Mit dem Klassiker „I did it my Way“ sang er sich zum Schluss seiner Regentschaft doch noch in die Herzen seiner Zuhörer.