Georgsmarienhütte. Der durch Sturm, Borkenkäfer und Dürre im vergangenen Jahr entstandene Schaden geht in unserer Region in die Millionen. Doch die Folgen des Ausnahmejahres 2018 werden Förster und Waldbesitzer auch in diesem Jahr noch lange beschäftigen. Waldbesitzer fühlen sich überfordert und bitten die Politik um Hilfe.









Eckhard Menkhaus steht auf einem schmalen Weg und lässt seinen Blick schweifen und zeigt auf eine große kahle Fläche. Dutzende Baumstumpfe prägen dieses ehemalige Waldgebiet am Dörenberg. „Da ist erst der Sturm Friederike reingegangen. Anschließend hat der Borkenkäfer hier weitergemacht“, beschreibt er die verheerenden Auswirkungen des Ausnahmejahrs 2018. Fast 200 Fichten musste Menkhaus nur in diesem Bereich des Dörenbergs fällen lassen, weil sie vom Borkenkäfer befallen waren. Einige der Bäume hatte Monate zuvor auch schon das Sturmtief Friederike samt Wurzel aus dem Boden gerissen. „Die Fläche muss jetzt geräumt und dann aufgeforstet werden“, beschreibt Menkhaus das weitere Vorgehen. „Und da fehlt uns einfach die Unterstützung von der Politik. Es werden immer wieder Fördergelder angepriesen, aber bislang habe ich noch nicht davon gehört, dass diese auch wirklich gezahlt werden.“



Abwarten, was der Borkenkäfer noch alles anrichtet



Bevor allerdings neue Bäume gepflanzt werden, „müssen wir erst einmal abwarten, was der Borkenkäfer hier noch alles anrichtet“, sagt er und zeigt auf eine der abgestorbenen Fichten am Wegesrand, in die sich im vergangenen Sommer Tausende Insekten gebohrt haben, die bei den Waldbegehungen im vergangenen Herbst aber noch nicht aufgefallen war. Menkhaus erläutert: „Es fängt jetzt an mit Trinet-Fallen, die hier aufgestellt werden müssen.“ Pheromone in den Fallen sollen die Schädlinge anlocken, sodass diese nach dem Kontakt mit einem Insektizid beladenen, feinmaschigen Netz absterben sollen. Erst wenn die Plage mit Fallensystemen eingedämmt werden kann, soll im kommenden Jahr oder auch erst 2021 wieder mit der Aufforstung begonnen werden. Menkhaus geht aber davon aus, dass das Loch, das in seinem insgesamt rund 30 Hektar großen Bestand klafft, sich in diesem Jahr durch den Borkenkäfer noch weiter vergrößern wird.





Als zweiter Vorsitzender der Waldschutzgenossenschaft Osnabrück-Süd fordert Menkhaus eine finanzielle Unterstützung für Hunderte von betroffenen Waldbesitzern in der Region, „damit der Wald wieder so hergerichtet werden kann, wie er einmal war“. Ohne diese sei eine effektive Bekämpfung der Borkenkäfer und eine angemessene Aufforstung nicht zu leisten. Aktuell konstatiert er: „Wir fühlen uns einfach alleingelassen.“

Hunderttausende Bäume müssen neu gepflanzt werden

Der Leiter des Forstamts Weser-Ems, Florian Stockmann, kann diese Forderung als für den Privatwald in der Region zuständiger Ansprechpartner nachvollziehen. Er weist aber darauf hin, dass nur die Politik darüber entscheiden kann, ob nach den Landwirten nun auch die Waldbesitzer staatliche Nothilfen bekommen, um die Schäden zu kompensieren: „Noch gibt es keine Hilfsprogramme des Landes oder des Bundes für die Waldbesitzer, auf die nun auch finanziell große Herausforderungen zukommen, um die Flächen mit neuen Kulturen wieder aufzuforsten.“





Stockmann geht davon aus, dass im Bereich des Privatwaldes im Landkreis Osnabrück durch Sturm und Borkenkäfer 150.000 bis 180.000 Bäume geschädigt wurden. „Wir rechnen damit, dass Hunderttausende Bäume für die betroffenen Flächen neu gepflanzt werden müssen“, prognostiziert er. Zum Vergleich: In einem normalen Jahr müssten nur 50.000 bis 100.000 Nadel-, Mischholz und Laubholzkulturen neu gepflanzt werden. Aufgrund des Ausnahmejahrs 2018 sind es laut Stockmann jetzt aber mindestens vier- bis fünfmal so viele. Doch wie schafft das Forstamt es personell, diese Mehrarbeit zu bewältigen? Stockmann erläutert: „Aktuell können wir zusätzlich gut Waldbesitzer gebrauchen, die bei sich im Wald tätig werden.“ Zudem versucht das Forstamt, Leute zu gewinnen, die helfen, die Schäden aufzuarbeiten.

Ab April fliegen die Käfer

Auch der Bezirksförster am Dörenberg, Friedrich Gleisner, beschreibt bei einem Treffen mit unserer Redaktion am Dörenberg das Ausmaß des Schadens: Demnach sind im vergangenen Jahr in seiner Bezirksförsterei Georgsmarienhütte 10 000 bis 20 000 Bäume dem Sturm „Friederike“ und den Borkenkäfern zum Opfer gefallen. Gleisner erwartet nun eine deutlich höhere Ausgangspopulation. Mit den sinkenden Temperaturen hatte sich im Spätherbst ein Vielfaches der bisherigen Zahl an Borkenkäfern zur Überwinterung in die Bodenstreu zurückgezogen. Voraussichtlich ab April werden sie aber wieder anfangen zu fliegen und sich in die Bäume einbohren. In seinem Bezirk will er 150 bis 200 Fangsysteme einsetzen, um die Massenvermehrung doch noch eindämmen zu können.

Gleisner hofft, "dass es in den nächsten Wochen und Monaten kräftigt regnet, damit die Bäume nicht im geschwächten Zustand mit dem Borkenkäfer konfrontiert werden". Der Dörenberg ist ein gefundenes Fressen für die Käfer, denn der Forstschädling befällt vornehmlich die immergrünen Nadelbäume, die mehr als die Hälfte des Baumbestandes am Dörenberg ausmachen. Da die Bedingungen für die Vermehrung des Borkenkäfers geradezu ideal waren, ist davon auszugehen, dass der Borkenkäfer in diesem Jahr noch mehr Probleme macht. Die Förster hoffen auf einen regnerischen Sommer, damit die Bäume ausreichend Kraft haben, Harz zu bilden und sich so gegen die Schädlinge zu wehren.















Gleisner will darüber hinaus auch selbst dazu beitragen, die nächste zu erwartende Massenvermehrung des Borkenkäfers einzudämmen. "Aktuell bereiten wir die Standorte für Fangsysteme vor. Überall dort, wo Schäden waren und sich die Käfer noch im Boden befinden, müssen diese installiert werden."





Aus einem Käfer im Frühjahr wurden 100.000 Käfer im Herbst

Der für den Staatswald in unserer Region zuständige Forstamtsleiter Reinhard Ferchland fügt hinzu: "Die Fichte hat den Sommer und die Vorschädigung durch den Sturm nicht gut vertragen, die besonnte Rinde, der trockene Boden und die große Hitze waren gut für den Borkenkäfer und schlecht für die Fichte. Aus einem Käfer im Frühjahr wurden nach 3 Generationen über 100.000 Käfer im Herbst." Die Fichte hatte dem Käfer Ferchland zufolge im vergangenen Jahr nichts entgegen zu setzen: Normalerweise ertränkt die Fichte viele Käfer in Harz, im vergangenen Jahr war es aber einfach zu trocken." Nun werde die Landesforst "alle Maßnahmen der 'sauberen Forstwirtschaft' einsetzen um den Käfer, besonders in der ersten Generation zu bekämpfen". Dazu gehöre die schnelle Aufarbeitung und Holzabfuhr, das Aufstellen von Fallen und im Notfall auch die Begiftung der Holzpolter um den Käfer daran zu hindern das befallene Holz zu verlassen und weitere Fichten zu befallen. Ferchland betont:

"Wir müssen schnell und konsequent sein" Reinhard Ferchland

Die Landesforst werde in unserer Region mindestens 140 Hektar Wald neu aufforsten müssen, um die verlorenen Bestände zu ersetzen. Ferchland weiß: "Bis die wieder genutzt werden können, werden 40 Jahre vergehen." In dem von der Landwirtschaftskammer betreuten Privatwald in Niedersachsen wird in den kommenden Jahren eigenen Angaben zufolge "eine zweistellige Millionenzahl von Forstpflanzen benötigt".