Osnabrück. Unter dem Jubel von 1300 Männern ist Ministerpräsident Stephan Weil am Freitagabend zum 66. Grünkohlkönig von Osnabrück ausgerufen worden. Weil ist Nachfolger von Musiker Tom Gaebel.

Im vergangenen Jahr war dem Vorstand des Verkehrsvereins Osnabrück Stad und Land (VVO) mit der Wahl von Tom Gaebel eine echte Überraschung gelungen. Der 44-jährige Musiker, der in Püsselbüren bei Ibbenbüren aufgewachsen ist, passte so gar nicht in die Ahnenreihe der Grünkohlkönige, die, bevor sie den Thron besteigen dürfen, meist schon eine anerkennenswerte Lebensleistung vorzuweisen hatten.





Nun also steht mit Stephan Weil wieder ein Mann an der Spitze des Osnabrücker Grünkohlvolkes, der dem traditionellen Profil eher entspricht: vielseitig vernetzte, prominente und erfahrene Führungskraft. Und Weil hat Thronerfahrung. Er war 2015/2016 Krautkönig in Lotte-Wersen und zuvor Grünkohlkönig in Oldenburg.



Lange Warteliste

Der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Felix Osterheider, hatte zuvor die 1285 Gäste in der ausverkauften Osnabrück-Halle begrüßt. Die Nachfrage nach den Karten überstieg wie in den Vorjahren das Angebot. Etwa 300 Namen standen nach Angaben von VVO-Geschäftsführer Rüdiger Kuhlmann auf der Warteliste. Hohe Prominenz saß am Tisch: Altbundespräsident Christian Wulff, Bischof Franz-Josef Bode, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Wulff hatte auch im Vorjahr sein Kommen zugesagt, dann aber kurz zuvor abgesagt.





Der Erlös der Osnabrücker Mahlzeit kommt wie immer einem gemeinnützigen Zweck zugute. Sie ist Männern vorbehalten, Frauen haben seit Gründung der Mahlzeit vor 66 Jahren als Gäste keinen Zutritt.

Anzeige Anzeige

Scharfe Kritik der Grünen

Ein Umstand, den die Grünen in Osnabrück für "antiquiert" und "sexistisch" halten. „Männerklüngelei und die strukturelle Benachteiligung von Frauen setzt sich gerade auch in solchen Veranstaltungen ungebrochen fort“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Stadtverbandes. „Daher fordern wir den VVO gerade im 100. Jahr des Bestehens des Frauenwahlrechts auf, diese sexistische Form der Veranstaltung aufzugeben und künftig allen Interessierten die Teilhabe zu ermöglichen.“ Der Verkehrsverein werbe damit, größte bürgerschaftliche Bewegung zwischen Bad Iburg, Melle und Quakenbrück zu sein und dabei auf ein starkes Wir-Gefühl, Bürgersinn und Gemeinschaftsgefühl in der Region zu setzen. „Dass die größte Veranstaltung des Vereins der Hälfte der Bevölkerung vorenthalten wird, nur weil sie Frauen sind, hat mit Wir-und Gemeinschaftsgefühl wenig zu tun.“