Osnabrück. Jährlich wird am ersten Freitag im März der Weltgebetstag der Frauen begangen. Ziel der ökumenischen Initiative ist es, die Rechte von Frauen und Mädchen zu stärken. Im Vorfeld gab es nun einen Studientag, an dem sich Frauen aus Osnabrück und den Nachbargemeinden auf diesen Tag vorbereiteten. Dieses Jahr steht Slowenien im Fokus des Weltgebetstags.

Etwa 90 Frauen verschiedener christlicher Konfessionen trafen sich in der Franz-von-Assisi-Schule, um sich und die Gottesdienste der Gemeinden auf den Weltgebetstag am 1. März 2019 vorzubereiten. Auf der Tagesordnung standen Workshops, Lesungen und Präsentationen rund um Slowenien und das diesjährige Motto "Kommt, alles ist bereit".

Jedes Land hat ein eigenes Weltgebetstag-Komitee, das sich als Initiative damit beschäftigt, wie Frauen in den verschiedenen Ländern leben und weltweit Hilfsprojekte unterstützt. "Es ist unglaublich zu sehen, in was für – mit unseren Augen gesehen – Missständen sie leben", sagte Rosi Hertl, Mitglied des Osnabrücker Vorbereitungsteams. Da das kleine Land Slowenien, das an Österreich, Italien, Ungarn und Kroatien grenzt, vielen vergleichsweise unbekannt ist, wurde es vom Weltgebetstagsteam zunächst vorgestellt. Dafür wurde die religiöse Entstehungsgeschichte des Landes erzählt, das einst das Urlaubsparadies Gottes gewesen sein soll und die Tropfsteinhöhlen, die zuhauf unter der Erde verborgen liegen, wurden liebevoll "Souterrain des Landes" genannt.

Das Land neu kennengelernt

Das große Interesse an Slowenien und die Freude darüber, mehr über dieses Land zu lernen, war deutlich in den Gesichtern der Frauen zu sehen sowie auch an ihrer Kleidung abzulesen. Vielen hatten vorher nicht gewusst, dass eine Variante des auch aus Süddeutschland bekannten Dirndls in Slowenien als traditionelle Tracht gilt. Auch die Natur und die Geschichte des Zwei-Millionen-Einwohner-Landes sorgten für großes Interesse: "Ich habe das Land ganz anders kennengelernt. Ich bin bisher nur auf Durchreise an Slowenien vorbeigekommen, aber es hat eine unglaublich kulturelle und naturelle Vielfalt", sagte Ingrid Philipp, ein weiteres Mitglied des Teams. Wie auf einem Altar wurden typisch slowenische Gegenstände oder Lebensmittel vorgestellt, darunter auch das Symbol des Landes, der mystische Beschützer der Hauptstadt Ljubljana: Ein mächtiger Drache.

Ein veraltetes Wort

Kritisch standen die Frauen dem Begriff "Weltgebetstag" gegenüber, der viel zu altmodisch sei. "Es klingt so, als würden wir Frauen den ganzen Tag nur sitzen und beten, aber so ist das nicht", betonte Hertl. Mit der Vielzahl an Workshops und und Informationen sei es ein lebendiger und vor allem lehrreicher Tag. Das drückt die bisherige Bezeichnung ihrer Meinung nach nicht deutlich genug aus.