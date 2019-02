Osnabrück . Am Freitag ging im Figurentheater Alte Fuhrhalterei die ausverkaufte Premiere des Spiels "Lottas Tag mit Omi" als Teil der Reihe "Ab 2 dabei" mit Pappenelli alias Hedwig Gerberding-Eickhorst über die Bühne.

Ein Schaukelstuhl aus Rattan, der mit übereinander gestapelten Kartons beladen ist. Ein winziges rotes Wollknäuel vor dem Schaukelstuhl und als Hintergrund ein himmelblaues Laken mit aufgemalten Wolken. Das ist die Spielwelt von Puppenspielerin Hedwig Gerberding-Eickhorst mit ihrem Figurentheater Pappenelli, die als Mitgliedsbühne zum Verein der Figureninitiative Osnabrück gehört.

Als Teil der Reihe "Ab 2 dabei" konzipierte die Borgloher Puppenspielerin das 30-minütige Stück "Lottas Tag mit Omi" für ein Publikum ab zwei Jahren, das am Freitag als ausverkaufte Premiere auf dem Dachboden des Figurentheaters Alte Fuhrhalterei über die Bühne ging (Regie: Ruth Pflaumer).

Spielerin Hedwig Gerberding-Eickhorst hatte kaum den Deckel ihres Spielkartons geöffnet und die kleine Tischfigur Lotta mit den blonden Struwwelhaaren auf den Weg zu Omis Haustür geschickt, als es im Zuschauerraum mucksmäuschenstill wurde. Gebannt verfolgten Kinder, Eltern und Großeltern die Spielhandlung um die kleine Lotta, die einen Tag mit Omi verbringt. Denn wenn die beiden zusammen sind, kann der gewöhnlichste Alltag zum Abenteuer werden. Mit Kakao blubbern, zu heißen Samba-Rhythmen aus dem Radio tanzen, auf dem Sofa hopsen, im Garten Wäsche aufhängen oder sich vor einem Hund erschrecken - die Erlebnisse von Lotta und Omi sind nicht spektakulär, sondern voll aus dem Alltag kleiner Kinder gegriffen Liebevoll wie behutsam führte Hedwig Gerberding-Eickhorst die Tisch- und Stabfiguren (Puppen: Annekatrin Heyne) und machte die Gegensätze zwischen Omis behäbigen Bewegungen und Lottas springlebendige Energie ebenso deutlich wie die Wahrnehmung kleiner Kinder. Wenn etwa Lotta alleine im Garten spielte, (von Gerberding-Eickhorst mit einem grünen Tuch und einer kleinen Wäscheleine auf ihren Karton gezaubert), war sie allein vom Anblick eines Regenwurms und einer Fliege verzaubert. Und als ein fremder Hund das Kind erschreckte, war Omi sofort zur Stelle, um Lotta zu trösten. Auch das war es, was Hedwig Gerberging-Eickhorst alias Pappenelli deutlich machte: Neben Spiel und Spaß brauchen Kinder jemanden, der immer für sie da ist.

Weitere Aufführungen am So,. 03.02., 15 Uhr, Do. 21.03,, Fr. 22.03, Do 25.04, Fr 26.04. jeweils 16 Uhr im Figurentheater Alte Fuhrhalterei