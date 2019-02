Osnabrück. Der jüngste Nachwuchs im Zoo Osnabrück unternimmt seine ersten Flugversuche: Am Neujahrstag schlüpfte ein seltener Balistar. Die in der Natur kaum noch vorkommenden Vögel gelten als „vom Aussterben bedroht“.

„Nach knapp einem Monat unternahm der kleine Balistar seine ersten Flugversuche. Am Anfang waren die noch etwas tollpatschig, aber er lernt jetzt sehr schnell dazu“, wird Andreas Wulftange, wissenschaftlicher Kurator im Zoo Osnabrück in einer Pressemitteilung zitiert.

Rasante Entwicklung

In den rund vier Wochen habe das Küken sich rasant entwickelt: „Die Vögel schlüpfen nackt und bleiben anfangs im Nest, wo sie nicht zu sehen sind. Mittlerweile ist er fast so groß wie seine Eltern und hat schon die meisten seiner Federn“, so Wulftange. Alleine leben könne er aber noch nicht. Nach Angaben des Zoos kümmern sich die Eltern momentan noch um ihr Junges und füttern es zum Beispiel mit Insekten wie Mehlwürmen und Heuschrecken.

Besucher können den jungen Balistar mit etwas Glück in einer Voliere gegenüber des „Tetra-Aquariums“ entdecken. Aufgrund der Witterung verbringt die junge Familie aber auch viel Zeit im warmen Innenbereich, den Besucher nicht einsehen können. Ob es sich bei dem Jungvogel um Männchen oder Weibchen handelt, können die Zoomitarbeiter noch nicht sagen. Optisch gibt es zwischen den Geschlechtern keinen Unterschied. Die genaue Bestimmung erfolgt daher später über eine Federprobe.



Nachzucht ist ein Erfolg

Die Nachzucht ist für den Zoo Osnabrück nach eigenen Angaben ein Erfolg: „Balistare gelten als ‚vom Aussterben bedroht‘. In der Wildbahn leben nur noch wenige Dutzend Exemplare, weil sie unter anderem vom Menschen gefangen werden“, erklärt Wulftange. Ursprünglich stammen die Tiere von der indonesischen Insel Bali und leben dort in einem kleinen Gebiert im Norden der Insel.

Der Zoo Osnabrück beteiligt sich am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm der seltenen Vögel. „Deshalb wird das Jungtier den Zoo auch in einigen Monaten verlassen und hoffentlich in einem anderen Zoo seine eigene Familie gründen.“ Das Zuchtbuch, in dem alle in teilnehmenden europäischen Zoos lebenden Balistare vermerkt sind, wird im Kölner Zoo geführt. Der dortige Zuchtbuchkoordinator betreut nach wissenschaftlichen Kriterien die Nachzucht in den europäischen Zoos und arbeitet eng mit Schutzprojekten auf Bali zusammen. Die primären Ziele sind hierbei den natürlichen Lebensraum der Balistare zu sichern und die dort lebende Population zu stabilisieren. Wenn die Bedingungen vor Ort stimmen und beispielsweise ausreichend geschützte Areale geschaffen werden konnten, sollen langfristig auch Balistare aus europäischen Zoos dort angesiedelt werden.



Über den Zoo Osnabrück Der Zoo Osnabrück wurde 1935 als Arbeitsgemeinschaft Heimattiergarten von Osnabrücker Bürgern gegründet und bereits 1936 als Heimattiergarten eröffnet. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Heimattiergarten größtenteils zerstört, doch anschließend verfolgten die Osnabrücker weiterhin ihr Ziel, für die Stadt einen Zoo zu schaffen. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich der Heimattiergarten zum Tiergarten und schließlich zum zoologischen Garten. Heute beherbergt der Zoo auf 23,5 Hektar über 2.261 Tiere aus 289 Arten. Neueste Erlebniswelten sind der Unterirdische Zoo (2009), die afrikanische Erlebniswelt „Takamanda“ (2010), die nordische Tierwelt „Kajanaland“ (2011) und der Affentempel „Angkor Wat“ (2012). 2014 wurde der Tigertempelgarten im Bereich „Angkor Wat“ eröffnet. Als dritter Bestandteil wurde im Herbst 2017 der „Orang-Utan Dschungeltempel“ in diesem Bereich fertig gestellt. Im Oktober 2018 neu hinzugekommen ist die nordamerikanische Tierwelt „Manitoba“ mit u.a. Hudson-Bay-Wölfen, Schwarzbären, Waldbisons, Stinktieren und Kanadischen Bibern. 2018 besuchten den Zoo Osnabrück 1.015.000 Besucher. Quelle: Zoo Osnabrück



„Den natürlichen Lebensraum der Balistare zu sichern ist gar nicht so einfach. Denn in ihrer asiatischen Heimat sind sie sehr beliebt und werden als Wildfang zu hohen Preisen auf dem Schwarzmarkt gehandelt“, erklärt Wulftange. Die Haltung von Singvögeln, zu denen auch der Balistar zählt, ist tief in der Kultur verankert. Menschen glauben zum Beispiel, dass sie das Eheglück steigern. Außerdem werden große Gesangswettbewerbe mit den Tieren veranstaltet, bei denen einzelne Tiere mit besonders schönen „Stimmen“ wie Opernsänger gefeiert werden. Der Besitz eines Balistares gilt in Asien daher als Statussymbol.

Informationen über Singvogel-Kampagne

Die Kampagne „Silent Forest“ vom Verband europäischer Zoos und Aquarien EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) informiert über das Aussterben der Singvögel in den Wäldern Asiens und fördert Zuchtprogramme und Wiederansiedlungsprojekte vor Ort. Unterstützung bekommt die Aktion dabei von den europäischen Zoos: Durch die Erhaltungszucht tragen die Einrichtungen zum Arterhalt bei und ermöglichen langfristig Auswilderungen. Außerdem wird in Zoos wichtiges wissenschaftliches Know-how über die Vogelarten gesammelt und weitergegeben. Weitere Informationen zur Kampagne gibt es unter www.silentforest.eu. Der Zoo Osnabrück plant in Kürze über die Kampagne im Affenhaus zu informieren.