Osnabrück. Nach mehr als zweijähriger Vakanz zeichnet sich eine baldige Neubesetzung der Präsidentenstelle beim Amtsgericht Osnabrück ab. Grund dafür ist eine überraschende Wende im langwierigen Rechtsstreit zwischen dem niedersächsischen Justizministerium und der ranghöchsten, aber bis dato unterlegenen Bewerberin.

Bereits viermal seit Sommer 2017 standen sich die Leitende Oberstaatsanwältin in Oldenburg und ihr Dienstherr in dieser heiklen Personalangelegenheit vor Verwaltungsgerichten gegenüber. Ein fünftes, wegweisendes Urteil wurde für Januar erwartet. Doch plötzlich ist die Prozesslawine zum Erliegen gekommen.

Wie das Verwaltungsgericht Oldenburg auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde das anhängige Verfahren mit Beschluss vom 21. Januar 2019 eingestellt. Begründung: Die Beteiligten haben den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Karriererückschritt aus persönlichen Gründen

Konkret ging es dabei um die Frage, ob die Leitende Oberstaatsanwältin als Bewerberin für die neu zu besetzende Präsidentenstelle beim Amtsgericht Osnabrück zugelassen wird. Das Justizministerium hatte dies zuletzt verneint und dabei auf ein neues "personalwirtschaftliches Konzept" verwiesen. Demnach war das laufende Verfahren auf Bewerber beschränkt, "für welche die ausgeschriebene Stelle ein Beförderungsamt darstellt". Tatsächlich ist die Leitende Oberstaatsanwältin (Besoldungsgruppe R4) in der behördlichen Hierarchie höher angesiedelt als der Osnabrücker Amtsgerichtspräsident (R3 mit Zulage). Ein Wechsel auf diesen Posten wäre für sie also mit einem Karriererückschritt und Gehaltseinbußen verbunden. Ausweislich bisheriger Urteile zieht es die aus Georgsmarienhütte stammende 48-Jährige jedoch aus "persönlichen Gründen" zurück in die Heimat.

Justizministerium macht eine Ausnahme

Und genau diese persönlichen Gründe haben jetzt angeblich das Justizministerium zum Einlenken bewegt. Allerdings nur ausnahmsweise, wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion betont.

Dabei hatte der Dienstherr noch im Dezember offiziell erklärt, "keine hinreichend tragfähigen Gründe" dafür zu sehen, "eine einzelne Bewerberin gegenüber allen anderen Angehörigen der niedersächsischen Justiz zu bevorteilen und vom Anwendungsbereich allgemein gültiger Regelungen auszunehmen".

Dienstherr vollzieht 180-Grad-Wende

Woher nun der Sinneswandel? Parallel zum Besetzungsverfahren und dem laufenden Rechtsstreit hat laut Sprecher "ein reger Austausch" zwischen Justizministerium und Antragstellerin stattgefunden über "etwaige besondere Gründe", die im vorliegenden Fall eine Abweichung von der gegenwärtigen Ausschreibungspraxis rechtfertigen könnten. "Nach einem ergänzendem Vortrag und nach der Vorlage hinreichender Nachweise zu solchen besonderen Umständen, die den persönlichen Lebensbereich der Antragstellerin betreffen und deshalb von uns nicht kommuniziert werden", habe das Justizministerium schließlich entschieden, die Leitende Oberstaatsanwältin zum Besetzungsverfahren zuzulassen.

Anzeige Anzeige

Angesichts des veränderten Bewerberfeldes werde das Oberlandesgericht Oldenburg jetzt einen neuen Besetzungsbericht fertigen und dem Justizministerium übersenden, so der Sprecher weiter. Anschließend stehe eine Auswahlentscheidung an.



Wer alles Gerichtspräsident werden will

Konkrete Fragen unserer Redaktion zum neuen Bewerberkreis will das Justizministerium "zum Schutz von etwaigen Beteiligten" allerdings nicht beantworten. Bislang bestand dieser aus mindestens zwei weiteren Personen, allen voran die Vizepräsidentin des Landgerichts Osnabrück (Besoldungsgruppe R3). Die bald 63-Jährige war 2017 in einem ersten Stellenbesetzungsverfahren rechtswidrig ausgewählt worden: Der Dienstherr hatte damals gegen einen Grundsatz der Bestenauslese verstoßen, indem er den Statusamtsvorteil der Leitenden Oberstaatsanwältin missachtete. Wogegen die Unterlegene sich erfolgreich vor Gericht wehrte – was das Justizministerium wiederum zu einem umstrittenen Abbruch und Neustart des Stellenbesetzungsverfahrens im Sommer 2018 veranlasste.

Zwischenzeitlich hatte auch der Vizepräsident des Amtsgerichts Osnabrück (R2 mit Zulage) eine Bewerbung für den Chefposten abgegeben. Von der Leiterin der Strafprozessabteilung am Amtsgericht Osnabrück (R2) ist zumindest "Interesse" an der Präsidentenstelle dokumentiert.

Ein Posten, drei Bewerber, vier Statusämter Die Leitende Oberstaatsanwältin gehört der Besoldungsgruppe R4 an (monatliches Grundgehalt 8270,14 Euro). Der Posten des Amtsgerichtspräsidenten Osnabrück ist in der behördlichen Hierarchie niedriger angesiedelt (R3 mit Zulage; 8038,65 Euro). Für andere bekannte Bewerber wäre mit der Stelle jedoch ein beruflicher und finanzieller Aufstieg verbunden: So füllt die Vizepräsidentin des Landgerichts Osnabrück ein Statusamt der Kategorie R3 (7813,61 Euro) aus, der Vizepräsident des Amtsgerichts Osnabrück eins der Kategorie R2 mit Zulage (5353,88 Euro bei vierjähriger Erfahrung).





Weitere Klagen nicht ausgeschlossen

Die Erstellung des Besetzungsberichts und die Auswahlentscheidung werden nach Angaben des Justizministeriums einige Wochen in Anspruch nehmen. Wann schlussendlich eine Urkunde an den neuen Präsidenten oder die neue Präsidentin des Amtsgerichts Osnabrück ausgehändigt werden kann, ist offen. "Möglicherweise", erklärt der Ministeriumssprecher, "gibt es unterliegende Mitbewerber oder Mitbewerberinnen, die Rechtsmittel einlegen und die Auswahlentscheidung angreifen."