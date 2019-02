Osnabrück. Zum 23. Komponistenforum hat das Institut für Musik der Hochschule Osnabrück den Komponisten Ansgar Beste eingeladen. Den Studenten erzählte er von seinem Werdegang und erläuterte sein Werk.

Nach einer kurzen Einführung präsentiert Ansgar Beste eine Aufnahme seines Werkes „Rituel Bizarre“ für Streichorchester, wobei die Besetzung allein am Klang nicht zu erkennen ist. Mit Musik hat das nach landläufiger Meinung wohl eher wenig zu tun: Es gibt keine Melodien, keine Harmonien und kaum einen Ton, der auf „normale“ Weise gestrichen oder gezupft würde. Rhythmen gibt es natürlich, aber auch die nicht im üblichen Sinne eines klaren Metrums.

Ansgar Beste wirkt in seinem Vortrag keineswegs abgehoben, ein ganz offener und entspannter junger Mann im schlichten blauen Pulli. Als wichtigste Einflüsse nennt er John Cage und Helmut Lachenmann. „Ich habe mich immer interessiert für Geräusche, für Klangfarben. Damit kann man so viel modulieren.“

Ganz freimütig bekennt er auch, was ihn langweilt, etwa die Musik von Boulez. Wie bei Cage verlangt er in seinen Werken, die Instrumente zu präparieren, irgendwelche Gegenstände hineinzustecken. „Vieles im Klangergebnis ist zufällig. Aber das mag ich. Trotzdem spreche ich nicht von Improvisation oder Beliebigkeit. Meine Stücke sind von vorne bis hinten durchkomponiert.“

Als radikal sieht er sich selbst nicht, obwohl er weiß, dass es viele so empfinden. Form, Kontrapunkt und andere ganz konventionelle Elemente seien ihm wichtig, wie er selbst erklärt. Aber auch: „Ich möchte nicht, dass jemand sagt: So was habe ich schon mal gehört.“

Klarer Fall: Ansgar Beste ist Überzeugungstäter, er komponiert so, weil er gar nicht anders kann. Über seinen Werdegang erzählt der Komponist, er sei auf einem Dorf im Sauerland groß geworden.„Auf dem Nachbardorf gab’s einen Kantor, der mir gesagt hat: Bloß nicht Komposition studieren!“ Zunächst hielt er sich auch an diesen Rat. „Ich habe zuerst Kapellmeister studiert, später habe ich dann Komposition hinzugenommen. Da war ich in Weimar, in einem anderen Umfeld und sah andere Perspektiven.“

Es mag für Ansgar Beste kein ganz einfacher Weg sein: „Ich habe immer Kompositionsprofessoren gehabt, die mich nicht verstanden, weil sie viel konservativer waren. Aber das war gut, denn es hat dazu geführt, dass ich noch genauer weiß, was ich wirklich will.“

Auch in einigen Fragen der Studenten spürt man gewisse Vorbehalte. Ansgar Beste ist sofort bereit, in eine Diskussion einzusteigen. Seine Position vertritt er freundlich im Ton, doch mit enormer Überzeugung. Sich selbst bezeichnet er denn auch als ziemlich konsequent: Er wolle keine Kompromisse eingehen für die Karriere oder den konservativen Publikumsgeschmack. In heiterem Ernst erklärt er: „Wenn ich schon brotloser Künstler bin, dann auch richtig. Ich folge meiner inneren Stimme.“