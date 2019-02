Osnabrück. Am Neumarkt ist im vergangenen Jahr die höchste Stickstoffdioxidbelastung der vergangenen Jahre gemessen worden. Der von der EU vorgeschriebene Grenzwert wurde deutlich überschritten. Erheblich besser sieht es am Schlosswall aus.

Nun liegen die Zahlen für das vergangene Jahr vor: 50 Mikrogramm NO 2 pro Kubikmeter Luft (µg/m³) maß der Passivsammler am Neuen Graben (Neumarkt) – 25 Prozent über dem von der EU vorgeschriebenen Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm, teilte Detlef Gerdts, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz, auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Es ist zugleich der höchste Wert der vergangenen Jahre. 2017 und 2016 hatte der Passivsammler je 48 Mikrogramm gemessen, 2015 waren es 43 Mikrogramm.



Mit 50 Mikrogramm ist Osnabrück der landesweite Spitzenreiter, sagt Gerdts. Es folgen Oldenburg (48) und Hannover (47). Der schlechte Wert am Neumarkt setzt die Stadt weiterhin unter Druck, da die Deutsche Umwelthilfe (DUH) noch immer mit einer Klage droht.

„Der Anstieg am Neumarkt ist alarmierend und zeigt dringenden Handlungsbedarf. Wir müssen die Busse schneller umrüsten. Und, es ist gut, wenn der Neumarkt in Kürze baustellenbedingt für den Durchgangsverkehr wieder geschlossen wird“, teilte Volker Bajus, Franktionsvorsitzender der Osnabrücker Grünen, mit.

Positive Entwicklung am Schlosswall

Am Schlosswall wurde der Grenzwert im vergangenen Jahr mit 41 Mikrogramm hingegen nur knapp verfehlt. „Das Problem ist aber noch nicht gelöst. Der Luftreinhalteplan muss jetzt endlich umgesetzt werden“, so Bajus.

Die Entwicklung der Werte ist dort ohnehin positiv. 2006 hatte die Station zur Messung der Luftqualität noch satte 61 Mikrogramm gemessen. Seither sinken die Mittelwerte fast kontinuierlich.

Anzeige Anzeige

Diese Maßnahmen sollen es richten Erstens die Elektrifizierung und Modernisierung der Busflotte: Die alten Diesel-Busse haben einen erheblichen Anteil daran, dass die Luft so schlecht ist. Ab März sollen die ersten Elektro-Busse der Stadtwerke den Linienbetrieb aufnehmen.

Zweitens die Reduzierung des Autoverkehrs um vier Prozent bis 2022: Die will die Stadt unter anderem durch die Förderung des ÖPNV und bessere Park-and-ride-Angebote erreichen. Mit diesen beiden Maßnahmen zusammen würde es laut Berechnungen nur noch am Schlosswall zu Überschreitungen der Stickstoffdioxid-Werte kommen.

Um auch diese auszumerzen, soll drittens ein umweltsensitives Verkehrsmanagement eingeführt werden – der Rat hat das im Sommer bereits beschlossen. Dabei handelt es sich um eine Ampelsteuerung, die nicht nur den Verkehrsfluss (etwa zu Stoßzeiten) berücksichtigt, sondern auch die Schadstoffemissionen. sdo



Am Neumarkt könnte sich das Problem in diesem und kommenden Jahr womöglich von alleine lösen, sofern die Straße komplett baustellenbedingt gesperrt werden würde, womöglich ab Mitte des Jahres. Allerdings würde der Wert am Schlosswall in der Folge wieder um zwei bis vier Mikrogramm steigen, vermutet Gerdts.



Zahlreiche Städte haben mit Luftverschmutzung zu kämpfen

In mindestens 35 deutschen Städten wurde der Grenzwert dem Umweltbundesamt zufolge von 40 Mikrogramm im vergangenen Jahr überschritten – dabei sind noch längst nicht alle Stationen ausgewertet, fast alle Passivsammler fehlen noch. Bundesweit lag die Belastung nach Zahlen des Umweltbundesamtes mit 71 Mikrogramm bislang in Stuttgart (Am Neckartor) am höchsten, gefolgt von München (Landshuter Allee) mit 66 Mikrogramm.