Osnabrück. Aufatmen im Mehrfamilienhaus an der Osnabrücker Rehmstraße 121: Die Eigentümer der Wohnungen haben endlich die Reparatur der defekten Elektronik beschlossen. Bis die Mieter wieder Strom haben, dürfte es aber noch einige Tage dauern.

Drei weiße Bullis und ein blauer Anhänger stehen am Freitagmorgen vor dem Haus an der Rehmstraße 121. Die Mitarbeiter eines Elektroninstallationsdienstes tragen die Plastikverkleidung eines Schaltschrankes aus dem Keller. Vor der Haustür stehen schon die neuen Teile und warten auf den Einbau.

Ein kleiner Generator läuft oben und versorgt die Handwerker unten über ein dünnes Kabel mit Strom. In einem Eimer stapeln sich Sicherungen aus Keramik.



Wasserschaden führte zum Stromausfall

Für die Bewohner des Hauses sind die Arbeiten ein echter Lichtblick: Seit fast zweieinhalb Wochen sind sie nun ohne Strom. Ein Wasserschaden im Keller des 40-Parteien-Hauses hatte die Elektrotechnik außer Gefecht gesetzt. Für die Mieter bedeutete dieser Zustand: kein Licht, kein Warmwasser, keine Heizung. Und das mitten im Winter, bei Außentemperaturen, die zeitweise deutlich unter null Grad Celsius lagen.

Zunächst war eine schnelle Lösung des Problems nicht in Sicht. Denn das Haus gehört mehreren Eigentümern, von denen nur wenige selbst in ihren Wohnungen leben. Einige wohnen dem Vernehmen nach nicht einmal in Osnabrück. Entsprechend schwierig gestaltete sich zum Teil der Kontakt – während einige Vermieter großes Entgegenkommen zeigten, ließen andere ihre Mieter abblitzen oder ignorierten ihre Beschwerden schlicht. Als sich auch noch die Versicherung weigerte, den Schaden zu bezahlen, wurde schon befürchtet, dass sich die Entscheidungsfindung der Eigentümer weiter verzögern könnte.



Eigentümerversammlung vorgezogen

Doch nachdem in den letzten Tagen zahlreiche, auch überregionale, Medien über das Haus an der Rehmstraße 121 berichtet hatten, ging plötzlich alles ganz schnell: Eine eigentlich erst für die kommende Woche geplante Eigentümerversammlung wurde auf den späten Donnerstagnachmittag vorgezogen. Und noch aus dieser Sitzung heraus wurde der Reparaturauftrag an einen Elektro- und Montageservice aus Georgsmarienhütte erteilt, wie Michael Vogelwiesche berichtet.





Anzeige Anzeige

Er ist Geschäftsführer der ECD Immobilienverwaltung und von den Eigentümern beauftragt worden, die Fragen der Presse zu beantworten. Sein Telefon steht seitdem nicht mehr still. Den Anrufern kann er berichten, dass direkt am Morgen nach der Eigentümerversammlung damit begonnen wurde, die vom Wasser beschädigten Stromzähler wieder in Stand zu setzen. Wie teuer die Reparatur ist, dazu will Vogelwische allerdings nichts sagen. "Auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich", erklärt er auf Nachfrage. "Im Laufe der nächsten Woche sollten alle Wohnungen wieder Strom haben", versichert er.



Reparatur dauert bis zum 6. Februar

Diese Aussichten sorgen natürlich für Erleichterung bei den Bewohnern des Hauses. Daniela Gallien hatte schon am Donnerstagabend davon erfahren, durch eine Nachbarin, die selbst Eigentümerin einer der Wohnungen ist und bei der Versammlung dabei war. Inzwischen informiert auch ein Aushang im Treppenhaus alle Mieter darüber, dass die Reparaturarbeiten voraussichtlich am kommenden Mittwoch abgeschlossen sein werden.

"Ich denke, der Druck der Medien war der Auslöser", sagt Gallien auf die Frage, warum jetzt alles so schnell gegangen sei. Auch wenn einige Eigentümer es offenbar nicht so gut fanden, dass sich ihre Mieter an die Öffentlichkeit gewandt haben, ist sie sich sicher, das Richtige getan zu haben. "Sonst würde sich wahrscheinlich immer noch nichts tun."

Jetzt können Gallien und die anderen Bewohner der Rehmstraße 121 darauf hoffen, dass in absehbarer Zeit wieder Strom in ihren Wohnungen fließt. Gallien will dann zuerst überprüfen, ob alle ihre Elektrogeräte die Abschaltung überstanden haben und einmal kräftig durchheizen. Danach freut sie sich auf eine heiße Dusche. "Die werde ich dann richtig genießen."