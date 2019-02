Osnabrück. Deutschland diskutiert über die Grenzwerte für Stickstoffdoxid und Feinstaub. Mitten drin: der Osnabrücker Lungenarzt Hagen Vorwerk. Er ist überrascht vom Wirbel um die Stellungnahme der 132 Mediziner und erklärt im Interview, warum er den Vorstoß von Grenzwert-Skeptiker Dieter Köhler unterschrieben hat.

Herr Dr. Vorwerk, als Sie das Schreiben von Professor Köhler bekamen…

…habe ich nicht gedacht, dass das solche Wellen schlägt. Zehn-Minuten-Beiträge in den großen Nachrichtensendungen, Talkshows, ganz Deutschland redet darüber.

Hatten Sie sich vorher mit der Grenzwert-Problematik auseinandergesetzt und brauchten jetzt nur den Anstoß, den Köhler mit seiner Stellungnahme gegeben hat?

Ich bin kein Wissenschaftler und gehe nicht wissenschaftlich an die Sache heran. Ich komme aus der Praxis. Und hier erlebe ich jeden Tag die Ängste der Menschen, die lungenkrank sind und sich um ihre Gesundheit Sorgen machen, wenn sie auf die Straße gehen. Die aktuelle Diskussion um Stickstoffdioxid, Feinstaub und Fahrverbote verunsichert diese Menschen sehr. Ich finde es daher wichtig und richtig, die Dinge ins richtige Verhältnis zu setzen.

Was hören Sie von Ihren Patienten?

Jeden Tag sagen mir Patienten, dass es die Schadstoffe in der Luft sind, die sie krank machen. Ein Patient hat erst gestern noch erklärt, er wohne an einer besonders stark befahrenen Straße in der Stadt, und die schlechte Luft dort habe seine Lunge angegriffen. Dass er seit 40 Jahren raucht, blendet er völlig aus. Professor Hetzel, Ärztlicher Direktor in Stuttgart, berichtete davon, dass Patienten nicht mehr zu ihm kommen wollten, weil die Luft in Stuttgart ja angeblich so schmutzig sei. Die Patienten trauten sich nicht nach draußen. Auch ich erlebe hier in der Klinik jeden Tag diese Verunsicherung.

Anzeige Anzeige





Sie sagten gerade, es sei wichtig, die Dinge ins richtige Verhältnis zu setzen. Was meinen Sie damit?

Die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im Verkehr sind im Vergleich zu anderen Schadstoffquellen extrem niedrig. Der Feinstaubgehalt im Zigarettenrauch zum Beispiel ist gut eine Million Mal höher als der Verkehrsgrenzwert. Beim Stickstoffdioxid sind die Verhältnisse ähnlich. Als die Diskussion jetzt hochkochte, berichtete ein Sender aus der Wohnung eines Mannes, der in der Fahrverbotszone wohnt. Er traute sich nicht, das Fenster zu öffnen – wegen der schlechten Luft. Der Gasherd in seiner Küche bringt aber eine 50 Mal höhere Stickstoffdioxidbelastung. In der Wohnung wohlgemerkt. Drinnen war die Luft also deutlicher schlechter als draußen vor dem Fenster.

Die Grenzwerte sind dazu da, die Schwächsten zu schützen. Kinder, Schwangere, Kranke.

Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Selbstverständlich bin ich dafür, die Luft sauberer zu machen. Natürlich möchte ich nicht, dass Risikogruppen schmutzige Luft einatmen müssen. Ich bin absolut der Meinung, dass wir uns vom Verbrennungsmotor weg und hin zur Elektromobilität entwickeln müssen. Was ich nicht gutheißen kann, und deshalb habe ich die Stellungnahme unterschrieben, ist, dass Verunsicherung und Angst geschürt werden. Wie gesagt: Die Verhältnisse müssen geradegerückt werden.

Wie waren die Reaktionen in ihrem privaten und beruflichen Umfeld?

Zahlreich. Es gab Zustimmung, ich habe auch Emails von Wutbürgern bekommen, die mich beschimpfen. Ich hörte von Kollegen, die öffentlich angegangen und diskreditiert werden. Das ist nicht in Ordnung, denn wir haben doch alle dasselbe Ziel: saubere Luft in sauberen Städten.





Wie beurteilen Sie die Lage in Osnabrück? Problemstellen sind der Neumarkt und vor allem der Schlosswall, wo die Belastung mit Stickstoffdioxid knapp über dem Grenzwert liegt.

Osnabrücks relativ schlechte Luftqualität hat auch viel mit der geographischen Lage zwischen dem Teutoburger Wald und dem Wiehengebirge zu tun. Für den Verkehr muss die Politik Lösungen finden. Ich bin kein Politiker. Ich bin Mediziner, der jeden Tag in der Praxis erlebt, wie die aktuelle Diskussion auf lungenkranke Menschen wirkt und sie verunsichert.

Was halten Sie von Fahrverboten?

Wie gesagt, das ist Sache der Politik.

Warum melden Sie sich erst jetzt zu Wort, wo doch schon seit mindestens einem Jahrzehnt die Grenzwerte gelten?

Weil die Klagen der Deutschen Umwelthilfe und die Diskussion um Fahrverbote die Öffentlichkeit aufgeschreckt haben. Seit Fahrverbote verhängt werden, erzeugt das Thema eine ganz andere, viel größere Betroffenheit. Medien berichten ohne Ende, und immer bleibt hängen, dass die Luft gefährlich schmutzig sein muss. Die Verhältnismäßigkeit gerät dabei außer Acht.

Von den 3700 Lungenärzten in Deutschland haben den Aufruf nur 100 unterschrieben. Warum die anderen nicht?

Es sind inzwischen etwa 130, meine ich. Klar, das Thema Grenzwerte wird in der medizinischen Fachwelt sehr kontrovers diskutiert. Warum die anderen nicht unterschrieben haben, kann ich nicht beantworten. Mir persönlich war wichtig, zum Ausdruck zu bringen, dass Panikmache der falsche Weg ist. Wichtig finde ich: dass das Rauchen aufhört.

Der Laie ist ratlos: Ein ganz großer Teil der medizinischen Fachwelt und die Weltgesundheitsorganisation verteidigen die strengen Grenzwerte, dagegen steht die Aussage von etwas mehr als 100 Pneumologen. Wem soll ich glauben?

Die Antwort kann ich ihnen nicht geben. Dazu braucht es eine intensivere Forschung vor allem auch zu anderen Stoffen, die aus den Auspuffrohren kommen. Der Blick konzentriert sich meines Erachtens zu sehr auf Stickstoffdioxid und Feinstaub. Über die anderen Stoffe und deren Wirkung wissen wir nicht genug.