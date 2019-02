Osnabrück. Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat in Berlin die "Stores of the Year 2019" ausgezeichnet. Auch das Osnabrücker Modehaus Lengermann & Trieschmann erhielt einen Preis.

L&T gewinnt den Award „Out of line“. In dieser Kategorie werden Händler ausgezeichnet, die im positiven Sinne aus der Reihe fallen und somit Vorbild für die gesamte Branche sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Modehauses. Bei ihrer Begründung habe die Jury vor allem das neue Sporthaus und „die außergewöhnliche Architektur" gelobt.



Geschäftsführer fühlen sich bestärkt

Geschäftsführer Alexander Berger, der gemeinsam mit Mark Rauschen, dem geschäftsführenden Gesellschafter von L&T, den Preis entgegen nahm, fühlt sich durch diese Auszeichnung bestärkt: „Es zeigt doch, dass sich Investitionen in den stationären Handel auch heute noch lohnen, wenn man bereit ist, auch mal etwas neben der Spur zu denken: So bieten wir unseren Kunden die Anden durch unser City Gym und Hawaii mit unserer stehende Welle in einem Sporthaus", wird er in der Pressemitteilung zitiert. (Weiterlesen: Osnabrücker L&T-Sporthaus international unter den besten fünf Läden 2018)

Der Handelsverband Deutschland e.V. (HDE) ist die Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels für rund 400.000 selbständige Unternehmen mit knapp drei Millionen Beschäftigten. Der HDE zeichnet mit dem Preis herausragende und innovative Händler aus, deren Umbau oder Neugestaltung nicht länger als ein Jahr zurückliegen darf. Bewertungskriterien sind unter anderem Innovationsgrad, Kundennutzen und Wertschöpfungspotenzial.