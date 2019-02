Firmen in der Region Osnabrück müssen sich stärker um Azubis bemühen

Arlind Musliu (rechts) ist Azubi bei Dieckmann in Osnabrück. Wie viele andere Unternehmen in der Region bildet die Osnabrücker Baufirma selbst Fachkräfte aus. Archivfoto: Jean-Charles Fays

Osnabrück. Einerseits fragt die regionale Wirtschaft wegen der konjunkturellen Lage immer mehr Arbeitskräfte nach. Andererseits stehen wegen des demografischen Wandels immer weniger Fachkräfte zur Verfügung. In den Zwanzigerjahren wird die Babyboomer-Generation in Rente gehen. Es werden deutlich zu wenig Jüngere in den Arbeitsmarkt nachrücken. Der Fachkräftemangel wird sich noch weiter zuspitzen. Ein Kommentar.