Osnabrück. Noch nie waren in der Region Osnabrück mehr Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt als im vergangenen Jahr. Gleichzeitig waren nach Angaben der Arbeitsagentur Osnabrück auch noch nie so wenig Menschen ohne Job. Warum unsere Region ein Rekordtief bei der Arbeitslosigkeit und ein Rekordhoch bei der Beschäftigung verzeichnet.

Die Zahl der Arbeitslosen sank im Jahresmittel um 850 Personen. Während 2018 im Schnitt 12.885 Personen arbeitslos waren, gab es in 2009 durchschnittlich noch 17.630 Arbeitslose in Stadt und Landkreis. Die Arbeitslosenquote für die Region lag im Jahresschnitt bei 4,3 Prozent. Trotz der saisonüblichen Entlassungen vor allem in den Außenberufen lag die Arbeitslosenquote für die Region selbst im Januar 2019 nur bei 4,3 Prozent und fiel damit auf den historisch niedrigsten Wert im Monat Januar. Im Landkreis blieb die Quote mit 3,1 Prozent um 0,3 Prozentpunkten unter dem Vorjahresniveau. In der Stadt Osnabrück lag die Arbeitslosenquote mit 6,8 Prozent sogar um 0,8 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vorjahres.

Die Chefin der Arbeitsagentur Osnabrück, Christiane Fern, macht für die Entwicklung die unverändert gute wirtschaftliche Lage verantwortlich. Das von der Bundesregierung prognostizierte verlangsamte Wachstum der deutschen Wirtschaft spiegele sich auf dem Arbeitsmarkt noch nicht wider. „Selbst wenn es einen Abschwung geben sollte, dann würde sich dieser erst sechs bis zwölf Monate später auf dem Arbeitsmarkt widerspiegeln“, weiß Fern.



Weniger Langzeitarbeitslose und weniger Arbeitslose bei Zuwanderern

Alle Zielgruppen haben im vergangenen Jahr vom Wirtschaftsboom in unserer Region profitiert: Es gab weniger Arbeitslose bei den Zuwanderern (7,4 Prozent weniger) wie auch bei den Schwerbehinderten (sechs Prozent weniger). Zudem ging die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 5,8 Prozentpunkte zurück. Auch die Unterbeschäftigungsquote ist von 6,5 Prozent auf 6,0 Prozent gesunken. Diese Quote berücksichtigt Menschen, die nicht in einem regulären Beschäftigungsverhältnis stehen, sich aber im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen beruflich weiterbilden. Nach gesetzlicher Definition gelten sie nicht als arbeitslos.

Erstmals mehr als 220.000 Beschäftigte in der Region Osnabrück

Erstmals stieg die Zahl der Beschäftigten im vergangenen Jahr auf über 220.000. Die Wirtschaftsabteilungen mit den meisten Beschäftigten in der Region sind das Gesundheitswesen (18.084) und der Einzelhandel (16.901).

Geburtenrate seit Anfang der 70er niedriger als die Sterberate

„Die Arbeitslosenquote in der Region Osnabrück war damit eine der geringsten in ganz Niedersachsen“, konstatiert Fern. Die größte Herausforderung sieht sie in der zunehmend sinkenden Zahl an Arbeitskräften. Daher warnt sie davor, dass in den kommenden zehn Jahren die Babyboomer-Generation in Rente geht, und weist darauf hin, dass die Geburtenrate seit Anfang der 70er-Jahre niedriger als die Sterberate ist. Das größte Potenzial für den Arbeitsmarkt sieht sie derzeit in der Qualifizierung der unter 35-Jährigen ohne Ausbildung. In diesem Jahr will die Arbeitsagentur zehn Millionen Euro in die Weiterqualifizierung investieren und damit knapp zwei Millionen Euro mehr als 2018. Im September will die Arbeitsagentur im Rahmen des neuen Modells der „lebensbegleitenden Berufsberatung“ mit der Berufsberatung in den Schulen beginnen.

Großer Mangel an Lkw-Fahrern

Der Bereich mit den höchsten Zuwächsen bei den Beschäftigten war 2018 die Logistikbranche, weil sie besonders vom Wirtschaftsboom in unserer Region profitiert. In keinem Wirtschaftsbereich gab es im vergangenen Jahr nach Angaben der Arbeitsagentur Osnabrück stärkere Zuwächse bei der Zahl der Beschäftigten. Von 1500 Arbeitslosen, die im vergangenen Jahr in Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen waren, wurden 272 zu „Führern von Fahrzeug- und Transportgeräten“ weiterqualifiziert. Der Großteil davon wurde laut Arbeitsagentur wegen des großen Mangels an Lkw-Fahrern somit zum Berufskraftfahrer ausgebildet.

Warum braucht die Logistikbranche so viele Arbeitskräfte? „Das Frachtaufkommen steigt stetig“, weiß Ulrich Hoefner vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe. „Wenn die Wirtschaft wächst, wächst die Logistikbranche um ein Vielfaches.“ Es würden mehr Fahrer, mehr Lagerarbeiter und mehr Speditionskaufleute benötigt, um das zusätzliche Arbeitsaufkommen zu bewältigen. Denn mit dem Wirtschaftswachstum seien auch das Frachtaufkommen und damit die Arbeit für die Logistiker gestiegen.

Was sagen Osnabrücker Logistikunternehmen?

„Koch International hat im vergangenen Jahr 30 neue Stellen geschaffen“, sagt Uwe Fieselmann aus der Geschäftsführung der Spedition Koch International. Die Mitarbeiterzahl stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. 2017 und 2018 schuf der Spediteur insgesamt 50 neue Stellen. Den stärksten Zuwachs verzeichnet das Osnabrücker Unternehmen im Bereich Fuhrpark, gefolgt von der Logistik und Disposition.

Verstärkte Maßnahmen bei der Aus- und Weiterbildung

Schon seit einigen Jahren werden Transport- und Logistikdienstleistungen laut Fieselmann aufgrund der guten Konjunktur verstärkt nachgefragt. „Mit Blick auf die Transportkapazitäten und Auftragseingänge zeichnet sich ein andauernder Wachstumstrend ab“, betont Fieselmann. Das Logistikunternehmen konnte in den vergangenen Jahren dadurch ein stetiges Umsatzwachstum verzeichnen. Für das Jahr 2018 lag es bei sechs Prozent zum Vorjahresniveau. Der Beschäftigungsboom führe zu verstärkten Maßnahmen im Rahmen der Aus- und Weiterbildung sowie Mitarbeitergewinnung, um den Fachkräftemangel zu decken.

Nosta: 30 Prozent mehr Personalbedarf

Auch der Geschäftsführer des Osnabrücker Logistikdienstleisters Nosta, Marcus Thoben, bestätigt, dass sich die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung in einem deutlich erhöhten Personalzuwachs widergespiegelt hat. Von 2017 zu 2018 verzeichnete das Logistikunternehmen demnach 30 Prozent mehr Personalbedarf. Aufgrund wachsender Anforderungen habe der Logistiker im vergangenen Jahr deutschlandweit etwa 25 neue Stellen geschaffen, wovon 21 besetzt wurden. Die Zahl der Ausbildungsplätze sei um vier weitere auf insgesamt 27 erhöht worden.

Hellmann: Fachkräftemangel ist für uns eine Herausforderung

Der Osnabrücker Logistiker Hellmann Worldwide Logistics weist im Zusammenhang mit der starken Nachfrage auf den hohen Fachkräftebedarf hin: „Das Thema Fachkräftemangel im kaufmännischen sowie im gewerblichen Bereich ist für uns als Arbeitgeber zweifelsohne eine Herausforderung“, sagt Personalleiter Claudio Gerring. Aufgrund des zunehmend angespannten Arbeitsmarkts, aber auch aufgrund des Anspruches „als integrativer Arbeitgeber“ sei es das Ziel von Hellmann, insbesondere Arbeitslosen und Flüchtlingen den Wiedereinstieg in das Berufsleben zu erleichtern. In diesem Zusammenhang arbeite der Logistikdienstleister eng mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen.